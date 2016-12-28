На Среднем Урале —эпидемия гриппа?

Опубликовано в №245 от 29.12.2016

За минувшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.

Показатель заболеваемости в регионе составил 93,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 11 процентов. Особенно сложная ситуация в Екатеринбурге. Уровень заболеваемости — выше среднеобластного показателя на 45 процентов — за неделю зарегистрировано более 18 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. У исследованных больных были выделены вирусы гриппа А (Н3N2), гриппа В, а также вирусы парагриппа второго и четвёртого типа, аденовируса, РС-вируса и других респираторных вирусов.

По состоянию на 23 декабря 2016 года из-за эпидемии был частично приостановлен образовательный процесс в 38 школах (закрыты 116 классов) и в 76 дошкольных учреждениях (закрыты 89 групп).