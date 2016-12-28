Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Олег Валентинович ЗАБРОДИН, главный нарколог Свердловской области, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Опубликовано в №245 от 29.12.2016

В 2016 году мы закончили формировать реабилитационный центр «Урал без наркотиков» — он вышел на полную мощность: в трёх его отделениях в Каменске-Уральском, Карпинске и Екатеринбурге работают 115 коек. Сейчас он работает ритмично, выполняя поставленные ему задачи. Мы сформировали полный цикл наркологической помощи населению, который состоит из этапов диагностики, лечения и реабилитации. Создали и реестр негосударственных учреждений социальной реабилитации для людей, страдающих от токсических зависимостей. В апреле произошло важное событие для меня лично — я возглавил профсоюзную организацию медиков и начал заниматься ещё и защитой прав работников здравоохранения в сфере охраны и условий труда, а также зарплаты.

Дед Мороз! Хотел бы, чтобы ты остался важным персонажем в жизни детей. А взрослые должны решать возникающие в их жизни вопросы самостоятельно. В следующем году мы планируем завершить оптимизацию наркологической службы Свердловской области — объединить наркологическую больницу и центр «Урал без наркотиков». В проф-союзной деятельности наметили заняться оздоровлением работников медицинской сферы региона. Для этого собираемся наладить взаимовыгодное сотрудничество со здравницами Киргизии — наши медработники смогут ездить в санатории Иссык-Куля, а их специалисты — приезжать на диагностику и лечение к нам, на Средний Урал.