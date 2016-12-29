Пять лет назад бывшие работники Свердловского ДСК установили мемориальную доску Борису Ельцину

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

В 2011 году в Екатеринбурге на доме №60 по улице Первомайская была установлена мемориальная доска Борису Ельцину.

Ранее в этом здании размещалось управление Свердловского домостроительного комбината (ДСК), в котором Борис Ельцин отработал около пяти лет. В 1963 году он был назначен главным инженером ДСК, а через три года (будучи всего лишь 35-летним) стал директором этого — крупнейшего в области — комбината.

Работа Ельцина была высоко оценена партийными органами, и в 1968 году ему предложили перейти в обком КПСС, в отдел строительства. «Согласился без особого желания, — писал впоследствии Ельцин в своих мемуарах. — Работа начальником комбината у меня получалась: коллектив постоянно выполнял план. В общем, работалось хорошо, плюс была приличная зарплата».

Памятная доска сделана из чёрного мрамора. На ней выгравирован один из лучших портретов Бориса Николаевича, выполненный фотографом Виктором Дунаевым. Надпись гласит: «В этом здании с 1964 по 1968 гг. работал Борис Николаевич Ельцин, первый Президент Российской Федерации».

Доска была изготовлена по инициативе и на средства бывших работников свердловского ДСК.

Сейчас «первомайская» доска Борису Ельцину — не единственная в Екатеринбурге. Доски установлены, в частности, на здании УрФУ, где будущий Президент России учился, и на доме, где он жил.