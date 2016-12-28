В крымском Судаке установили памятник, подаренный свердловчанами
28 декабря 2016, 19:00 / Общество
Фото: пресс-служба «Единой России»
- Опубликовано в №244 от 29.12.2016
Вчера на центральной площади Судака (Крым) состоялась церемония открытия подаренного свердловчанами памятника покровителю города Стефану Сурожскому.
Как сообщили в пресс-службе «Единой России», день начался с молебна на территории Судакской крепости, где много столетий назад служил святой Стефан Сурожский. Потом горожане прошли крестным ходом от крепости до здания администрации города, на площади перед которым установлен новый памятник. Средний Урал на этой церемонии представляли вице-губернатор Александр Высокинский и секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.
Статуя Стефана Сурожского отлита из бронзы. Вместе с постаментом высота памятника превышает пять метров.
Напомним, этот памятник изготовлен по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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