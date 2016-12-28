Владимир Путин призвал прибраться в стране

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Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Следующий, 2017 год в стране объявлен Годом экологии. Во вторник, 27 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета, где обсуждалось экологическое развитие России в интересах будущих поколений. Открывая заседание, Президент страны Владимир Путин заявил, что откладывать эту тему на потом уже невозможно.

— Не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. Это имеет прямое отношение и к нашей стране, — привёл тревожную статистику президент.

По его словам, половина городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Семь процентов жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель.

— Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, — это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы, — распорядился Владимир Путин.

Чтобы кардинально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, водоёмы и почву, необходимо прежде всего, считает президент, технологическое перевооружение промышленности и внедрение наилучших доступных технологий. Кроме того, модернизация в конечном итоге приводит ещё и к экономическому выигрышу.

Глоток свежего воздуха для Свердловской области В Год экологии наиболее крупные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду запланированы предприятиями «УралАсбест», «ЕВРАЗ НТМК». Во время своей недавней пресс-конференции губернатор отметил, что на экологические программы своих производств, например, НТМК выделит в 2017 году почти 800 миллионов рублей. Всего в Свердловской области сейчас реализуется 27 соглашений между правительством и предприятиями — крупными источниками загрязнения окружающей среды. Также в следующем году планируется завершить ремонт четырёх гидроузлов: Новоуткинского, Сылвинского, Шишинского и Штангового и начать работы на гидротехническом сооружении в Кушвинском ГО. Кроме того, в планах — приступить к решению вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и стремительно развивающихся новых микрорайонов Екатеринбурга и Верхней Пышмы, для этих целей будут проведены изыскания запасов подземных вод. Также на итоговой пресс-конференции, прошедшей в понедельник, губернатор заявил, что в регионе необходимо создать индустриальную базу переработки и утилизации отходов и межмуниципальные объекты размещения отходов. — Что касается финансирования и строительства полигонов по переработке твёрдых бытовых отходов — силами Ростеха, по соглашению с нами, закончено проектирование дислокации этих полигонов. Это уже есть. В следующем году, как только мы получим дополнительную информацию об инженерных коммуникациях, мы обязательно объявим конкурсы на привлечение инвесторов в это важное дело, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Также глава государства сакцентировал особое внимание на утилизации мусора, которого за последние десятилетия накопилось свыше 30 миллиардов тонн, а несанкционированные свалки занимают в стране почти 48 тысяч гектаров. На Госсовете прозвучало, что мусороперерабатывающих заводов в стране действительно не хватает, поэтому в следующем году должно начаться строительство, пока что в пилотном режиме, пяти таких заводов: четырёх в Московской области и одного в Татарстане. Планируется, что к 2025 году уровень утилизации отходов поднимется с нынешних 8 до 40 процентов.

Учитывая индустриальную специфику Свердловской области, Год экологии для нашего края действительно в прямом и переносном смысле может стать глотком свежего воздуха. По распоряжению Евгения Куйвашева в регионе уже сформирована рабочая группа, которая займётся подготовкой и проведением экологических мероприятий в 2017 году.