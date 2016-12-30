90 лет назад расстояние между Москвой и областью сократилось до 8 минут

Фрагмент бланка советской срочной телеграммы

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

В 1926 году Свердловский телеграф освоил новый вид услуг — передачу телеграмм-«молний».

Телеграммы есть двух видов — обычные и срочные (они же «молнии»). Последние передаются вне очереди.

Первые «молнии» уральцы могли отправить только в пять городов — Москву, Ленинград, Киев, Минск и Ростов-на-Дону.

Время прохождения телеграммы составляло тогда 8 минут.

Стоимость отправки молнии зависела от количества слов. Каждое из них (включая предлоги) стоило дороже, чем у обычной телеграммы — 42 копейки (для сравнения: зарплата промышленного рабочего в то время составляла чуть больше 55 рублей).

В настоящее время ввиду появления Интернета и мобильных телефонов телеграммы потеряли свою актуальность. Во многих развитых странах мира это средство связи сегодня уже не используется.

В России телеграммы ещё можно отправлять, но уже далеко не из каждого почтового отделения. Пользуется этой услугой ничтожно малое количество людей.