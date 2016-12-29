С Новым годом, дорогие уральцы!

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот прекрасный праздник объединяет всех нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, дружбы, веры в лучшее, искренней любви к родным и близким, к своему краю и Отечеству.

Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться.

Сегодня в Свердловской области появляются современные производства, создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны и современные дороги. В уходящем году запущены в эксплуатацию современный комплекс по выпуску дизелей на Уральском дизель-моторном заводе, 4-й энергоблок Белоярской АЭС и новая ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом сто тысяч квартир.

В 2016 году создана территория опережающего социально-экономического развития в городском округе Краснотурьинск, в активной фазе находится создание индустриального парка «Богословский». Ведётся работа по созданию территорий опережающего развития в городском округе Первоуральск и ЗАТО Новоуральск.

2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. Нам удалось увеличить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области более чем на четыре с половиной миллиарда рублей.

Муниципалитетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2015 году.

В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев.

В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по большинству важнейших показателей: объёму отгруженной промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу жилья.

Наши аграрии, как и прежде, показали уральский характер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. В непростых погодных условиях они вырастили и собрали достойный урожай.

Устойчиво развивается социальная сфера региона, отмечается положительная динамика на рынке труда. Выполняются основные положения майских указов Президента России, в том числе связанные с созданием современных высокопроизводительных рабочих мест, ростом инвестиций, повышением уровня заработной платы в бюджетном секторе. Растёт рождаемость и продолжительность жизни уральцев.

Уважаемые жители Свердловской области!

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим в лучшее. Каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается трудом и упорством, верой в свои силы, в своих земляков, в свой край. Мы вместе создаём новую историю Свердловской области, новое качество жизни уральцев.

Новогодние и рождественские праздники – это время для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать своим домашним, как мы благодарны им за понимание и помощь, за любовь и заботу. В будничной суете мы редко это делаем. Но ведь именно поддержка близких людей придаёт нам уверенность в себе, желание побеждать, добиваться большего.

Желаю вам, дорогие земляки, счастливых и добрых новогодних праздников, здоровья, благополучия, процветания.

С Новым годом и с новым счастьем, уральцы!

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был не из лёгких, но, несмотря на вызовы времени, Свердловской области удалось сохранить свои позиции по многим важным показателям и остаться в десятке самых развитых регионов России.

Достигнуты определённые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном комплексе. Немало сделано для привлечения в экономику дополнительных финансовых ресурсов, для создания благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды развития предпринимательства. Заметные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре.

В 2016 году вошли в строй новые социальные объекты, завершена реализация программы создания мест в детских садах. Одновременно был дан старт программе строительства и реконструкции школ.

Не могу не отметить, что в 2016 году мы приняли Стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года, и приступили к её реализации. Нет сомнений, что мы достигнем поставленных задач.

Наши достижения –

результат тесного взаимодействия всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества, общая заслуга жителей Свердловской области.

Предприняты важные шаги по объединению депутатов всех уровней, избранных от Свердловской области, для совместного обсуждения законопроектов, продвижения законотворческих инициатив как на региональном, так и на федеральном уровне. Главная цель выстраивания депутатской вертикали – выработать действенный механизм решения проблем граждан, жителей нашего региона, с которыми они обращаются к народным избранникам.

Подтверждение зрелости депутатского корпуса – слаженная, конструктивная работа законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период. Несмотря на необходимость жёсткой экономии, в главном финансовом документе нашей области нашли отражение все социальные обязательства перед жителями Среднего Урала. Нет сомнений, что в наступающем 2017 году с помощью средств, заложенных в областном бюджете, будут решены многие насущные вопросы, которые перед органами государственной власти ставят жители нашего региона.

Конечно, нам есть ещё над чем работать. Общество развивается, предъявляет новые требования к качеству жизни. Мы продолжим совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы существенно увеличить приток инвестиций в регион, развивать экономику и социальную сферу.

В новом году нам с вами предстоит решить немало сложных задач, обозначенных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. К тому же 2017 год станет решающим в подготовке к проведению в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Но я уверена: уральцы справятся со всеми задачами!

В канун Нового года хочется пожелать всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, реализации намеченных планов и исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год оправдает все наши надежды, станет годом новых возможностей, достижений и перспектив и принесёт каждой уральской семье взаимопонимание, любовь и благополучие!

С Новым годом, дорогие уральцы!