«Областная газета»-2016: лучшее

- Опубликовано в №245 от 30.12.2016
Серия материалов «Бой за шахматную корону» (готовили Пётр Кабанов, Данил Паливода, Яна Белоцерковская)
Лучшие журналисты
Александр Пономарёв, обозреватель отдела «Регион»
Галина Соколова, собственный корреспондент по Горнозаводскому округу
Лучшие проекты
- «Прямая линия с губернатором» — серия материалов по проблемным ситуациям, с которыми читатели «ОГ» обращались к Евгению Куйвашеву, и о мерах, принятых по следам обращений.
- «Наши в Рио» — сериал о потенциальных олимпийцах Урала, а также о некоторых особенностях тех видов спорта, которые они представляют.
Победители прошлых лет
Станислав Богомолов, заведующий сектором отдела «Общество». Фото: Павел Ворожцов
Пётр Кабанов, обозреватель отдела «Культура и спорт». Фото: Павел Ворожцов
Яна Белоцерковская, начальник отдела «Культура и спорт». Фото: Павел Ворожцов
Данил Паливода, репортёр отдела «Культура и спорт». Фото: Павел Ворожцов
Знай наших!
Александр Поздеев, обозреватель службы новостей
- Победитель VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» (в номинации «Содружество во имя спасения»)
Алёна Хазинурова, обозреватель отдела «Общество»
- I место в ежегодном конкурсе работ представителей региональных средств массовой информации по формированию объективного общественного мнения о деятельности Следственного управления СК России по Свердловской области
Яна Белоцерковская, начальник отдела «Культура и спорт»
- I место в конкурсе «Вызов — XXI век» (в номинации «Кино и книги»)
Наталья Шадрина, обозреватель отдела «Культура и спорт»
- I место в конкурсе «Вызов — XXI век» (в номинации «Портрет современника»)
- Литературная полоса «Энергия слова» — II место во всероссийском конкурсе «Золотой гонг»
Алексей Кунилов, заведующий фотосектором
- II место в областном конкурсе «Свердловская область — регион достижений» в 2015 году в номинации «Лучший материал, опубликованный федеральными и областными печатными изданиями»
Татьяна Бурдакова, обозреватель службы новостей
- III место в конкурсе Законодательного собрания Свердловской области «Свердловская область — регион достижений» (в номинации «Материал, опубликованный федеральными и областными СМИ»)
Анна Осипова, обозреватель службы новостей
- III место во Всероссийском конкурсе «Панацея» (за полосу «Здоровье уральцев»).
- Лауреат конкурса правительства Москвы «Москва — это больше, чем город» (за материал «Гнездо уральских «Ласточек» в Москве»)
Станислав Богомолов, заведующий сектором отдела «Общество»
- Медаль Жукова за цикл публикаций «Георгий Победоносец» о Маршале Советского Союза Г.К.Жукове