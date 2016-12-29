События года

В единый день голосования, 18 сентября, избиратели получали до шести бюллетеней в одни руки. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

Политика

В единый день голосования, 18 сентября, избиратели получали до шести бюллетеней в одни руки. Фото: Алексей Кунилов

5 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга Александра Высокинского на должность зампредседателя правительства.

Учитывая, что между городскими и областными властями долгое время были напряжённые отношения, переход Высокинского многие восприняли как первый шаг к перемирию. Далее последовал ещё более громкий переход. 19 мая Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Владимира Тунгусова, который на тот момент был замглавы администрации города по вопросам организации управления, руководителем администрации губернатора. Третьим чиновником мэрии, вошедшим в состав областного правительства, стал первый замглавы администрации города Сергей Швиндт, которого 30 мая губернатор назначил на пост зампредседателя правительства.

26 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела, в рамках которого были арестованы глава МУГИСО Алексей Пьянков и его первый зам. Артём Богачёв.

В деле речь идёт о сделке по выкупу в областную собственность особняка на улице Репина, 5с в Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом. В ходе расследования Пьянкову и Богачёву смягчили меру пресечения: сначала до домашнего ареста, а затем осенью Пьянкова отпустили под залог в два миллиона рублей. Сейчас он работает советником губернатора на общественных началах.

22 мая по всей России впервые прошли праймериз «Единой России» по так называемой открытой модели.

Все победители праймериз в Свердловской области смогли избраться в Госдуму и региональный парламент.

18 сентября в стране прошёл единый день голосования.

Свердловчане выбирали депутатов Госдумы, депутатов Заксобрания, депутатов в 35 муниципалитетах и одного главу. В итоге в федеральный парламент от региона избрались 13 депутатов (10 единороссов, 2 либерал-демократа и 1 коммунист). В региональный парламент избрались 36 единороссов, пять справедливороссов и по четыре человека от ЛДПР и КПРФ. Один парламентарий представляет «Российскую партию пенсионеров за справедливость».

26 сентября глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об отставке председателя свердловского кабмина, запустив тем самым реформу правительства. Согласно новой структуре, у губернатора, который лично возглавил кабмин, появилось восемь заместителей, два из которых — Владимир Тунгусов и Алексей Орлов — в статусе первых замов.

Общество

В сентябре в Екатеринбурге после реконструкции вновь начала действовать детская железная дорога. Фото: Алексей Кунилов

9 августа в Екатеринбурге была зафиксирована самая высокая температура воздуха за месяц (35,4 °C). Кроме того, август 2016 года стал самым жарким месяцем за последние 180 лет метеорологических наблюдений в столице Урала. Средняя температура составила 23 °C, что на 2,5 градуса больше, чем прежний рекордсмен — август 2003 года. Столь жаркий август подтянул метеорологические результаты календарного лета в целом: оно тоже стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. «ОГ» писала об этом 2 сентября в публикации под заголовком «Август-2016 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений».

3 сентября на улице Депутатской в Цыганском посёлке Екатеринбурга произошла перестрелка. В инциденте участвовали более 15 человек, ранения получили девять человек, двое из них скончались. Вооружённый конфликт возник среди бела дня на бытовой почве — таким образом мужчины решили выяснить отношения после личной ссоры. «ОГ» подробно рассказывала о событии в номере за 6 сентября в публикации под заголовком «Опять стреляли…».

13 сентября в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге после реконструкции открыли Детскую железную дорогу. Было обновлено путевое хозяйство, возведена эстакада, построено новое четырёхэтажное здание вокзала, где разместились билетные кассы, зал ожидания, медицинский кабинет. О работе ДЖД «ОГ» писала 14 сентября в публикации под заголовком «Вагончик тронулся».

17 октября рабочая группа по строительству храма Святой Екатерины во главе с губернатором Евгением Куйвашевым одобрила концепцию возведения храма в акватории городского пруда. Храм планируется построить к 300-летию уральской столицы. 25 октября в «ОГ» вышла страница, на которой мы рассказывали, как будет выглядеть новый соборный храм Екатеринбурга, удачно ли он впишется в облик города и придётся ли осушать пруд для его строительства.

12 декабря в Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Краса России-2016». Победительницей в нём стала 18-летняя жительница Екатеринбурга Лада Акимова. За корону она сражалась с 49 девушками со всей страны. В 2017 году уралочка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля». «ОГ» публиковала первые впечатления Лады в номере от 14 декабря под заголовком «Юная екатеринбурженка стала «Красой России-2016».

Экономика

Благодаря созданию областного фонда технологического развития промышленность региона в 2017 году может получить дополнительно 1 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

С 1 января 2016 года в Екатеринбурге с городского на областной уровень были переданы градостроительные полномочия и полномочия в сфере рекламы.

Это было сделано для уменьшения числа незаконных рекламных конструкций в городе и сокращения сроков, в которые компаниям выдаются разрешения на строительство.

11-14 июля Екатеринбург впервые принял Российско-Китайское ЭКСПО.

На выставке, прошедшей одновременно с «Иннопромом», было представлено порядка 250 российских и китайских предприятий. Было подписано 24 соглашения на сумму более 54 миллиардов рублей. Выставку посетило 48 000 человек, а общая площадь экспозиции составила 8 500 кв. м.

15 ноября Указом губернатора создан Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.

Он будет предоставлять льготные кредиты под пять процентов годовых сроком на пять лет. Бюджет фонда составляет 300 миллионов рублей. Это даёт возможность привлечь из федерального фонда развития промышленности ещё 700 миллионов рублей на следующий год. С 2017 года вся поддержка промпредприятий будет идти на условиях софинансирования с федеральным фондом из пропорции 70 на 30.

21 декабря подписано соглашение об открытии второго совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в особой экономической зоне «Титановая долина».

По этому документу на территории «Титановой долины» появится завод, где будут производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта нового поколения — Boeing 787 Dreamliner. Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объём инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.

27 декабря 100 процентов акций корпорации «УВЗ» переданы в холдинг «Ростех».

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Ранее акции принадлежали Росимуществу. Вероятная причина такого шага — это создание Объединённой бронетанковой корпорации, сообщил замгендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Земства

Краснотурьинск первым в области получил статус территории опережающего развития. Автор фото неизвестен

22 марта депутаты Заксобрания Свердловской области приняли закон об отмене прямых выборов глав муниципалитетов в регионе.

Первым городом, где применили новую систему, стал Каменск-Уральский — из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, главой города депутаты выбрали Алексея Шмыкова. Всего в 2016 году по пятой модели выбрали глав 19 муниципальных образований: в 11 муниципалитетах главы сменились, в 8 — остались прежние. До сих пор не решён вопрос по выборам главы ГО Дегтярск — один из кандидатов решил оспорить в суде состав конкурсной комиссии, и разбирательство затянулось.

13 марта на неэксплуатируемом химзаводе в Красноуральске произошёл пожар в резервуаре с остатками азотной кислоты.

В мае правительство Свердловской области потребовало немедленно разобраться с опасным заводом. Два из четырёх видов вредных химических веществ завод ликвидировал, часть опасных веществ с территории вывезли. Сейчас имущество предприятия выставлено на продажу.

22 августа на Рефтинской ГРЭС произошла авария, после которой без электричества остались потребители шести регионов.

Началом аварии на Рефтинской ГРЭС послужило разрушение конденсатора на высоковольтной линии «Анна — Рефтинская ГРЭC»: из изолятора вытекло и воспламенилось масло. Сработала технологическая защита, отключившая подачу тока. Свердловчане сбой на электростанции, обеспечивающей электроэнергией большую часть Свердловской области, так и не ощутили. Однако на несколько часов без электричества остались потребители Республики Бурятия, Алтайского и Забайкальского краёв, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.

18 сентября прошли выборы в 35 муниципальных думах.

Всего документы на участие в выборах подал 1941 человек, почти половина из них — самовыдвиженцы. В большинстве дум кадровый состав депутатов обновился на 50–60 процентов. Ранее, в конце марта, после полугодового перерыва новую думу наконец-то избрали в Реже. Главой муниципалитета из числа депутатов был выбран Алексей Копалов. В 2017 году пройдут выборы депутатов в 56 местных думах.

19 сентября Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Особого статуса город ждал больше двух лет — теперь здесь создадут более двух тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием. Первыми резидентами станут ООО «Эпсилон» и ООО «Завод гибких труб «Уралтрубмаш». На очереди получения статуса ТОРа — Новоуральск и Первоуральск.

Культура

Подробно о своих произведениях Алексей Иванов рассказывал в большом интервью «ОГ» в номере от 1 октября 2016 года. Фото: Юлия Зайцева

10 июня исполнилось 80 лет со дня основания Свердловской государственной академической филармонии.

Также юбилей в этом году отпраздновал Уральский филармонический оркестр. И десятилетие отметил Уральский молодёжный симфонический оркестр. В филармонии открылся новый репетиционно-артистический корпус. Это здание площадью в 1400 квадратных метров, сердце которого — репетиционный зал с потрясающей акустикой. Также в этом году в Ирбите Свердловская филармония открыла первый в стране региональный концертный зал, куда с концертами будут приезжать лучшие музыканты области и страны.

С 11 июля по 1 сентября Свердловский театр музыкальной комедии проехал по всей Свердловской области с масштабными гастролями.

Полтора месяца, 62 населённых пункта, 26 тысяч километров пути и 30 тысяч зрителей — всё это о беспрецедентном театральном марафоне, на который решились екатеринбургские артисты.

7 сентября Алексею Иванову вручили премию «Книга года».

Алексей Иванов получил премию «Книга года» за роман «Ненастье». Это его первая литературная награда за десять лет. Всё это время Иванов отказывался от участия в премиальных гонках. В этом году издательство АСТ и редакция Елены Шубиной убедили его вернуться в процесс.

10 сентября в Екатеринбурге отметили 30-летие Свердловского рок-клуба.

30 лет Свердловскому рок-клубу официально исполнилось 15 марта. Но большой концерт решили дать осенью. Поэтому 10 сентября на площади 1905 года состоялся грандиозный концерт. На сцену вышли легендарные участники СРК — «Чайф», «Топ», «Трек», «Апрельский марш», Настя Полева.

Поздравить музыкантов пришёл и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который вручил музыкантам почётные грамоты и благодарственные письма. На этом же концерте журналист и архивариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк представил, пожалуй, самое полное и глубокое издание о СРК — двухтомник «История Свердловского рока. 1961–1991: от «Эльмашевских битлов» до «Смысловых галлюцинаций».

21–27 сентября прошёл первый Уральский открытый фестиваль российского кино.

Ранее в области никогда не проводился кинофестиваль художественного кино такого масштаба. За неделю на шестнадцати площадках в восьми городах показали 93 лучших фильма последних лет. 32 тысячи зрителей — и это только по билетам (которые, напомним, были бесплатными) — посетили показы. Но, по утверждению организаторов, ещё 28 тысяч человек проникло в залы без билетов. Больше всего наград собрал дебютный фильм режиссёра Эдуарда Бордукова «Коробка». Директор фестиваля Владимир Макеранец на закрытии сообщил, что решение о продолжении проекта уже принято.

Спорт

За умение грамотно защищаться Сергей Карякин получил прозвище «Министр обороны»

5-21 августа — летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Крупнейшее спортивное событие даже не года, а четырёхлетия было омрачено допинговыми скандалами и нервотрёпкой по поводу допуска или недопуска российских спортсменов и прежде всего легкоатлетов. Несмотря на все эти обстоятельства, наши олимпийцы выступили очень даже достойно, заняв 4-е место в неофициальном командном зачёте. Олимпийской чемпионкой стала свердловчанка Алёна Татарева.

11-30 ноября — матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Такого интереса к шахматам, пожалуй, не наблюдалось со времён противостояния Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Экс-игрок екатеринбургского шахматного клуба «Малахит» Сергей Карякин хоть и не завоевал корону, продемонстрировал, что у него действительно есть огромный потенциал. Отметим, что в штабе мирового шахматиста №2 много лет успешно трудится наш земляк Александр Мотылёв.

6 мая и 17 декабря Екатеринбург стал одним из центров бокса в России.

Всё чаще уральские любители единоборств имеют возможность видеть поединки с участием бойцов самого высокого уровня. Не случайно организаторам боксёрских шоу пришлось сменить самую вместительную спортивную крытую площадку области 5-тысячный ДИВС «Уралочка» на 15-тысячный павильон «Екатеринбург-ЭКСПО». И что ещё более радует — наши земляки удачно осваиваются и на ринге. Екатеринбуржец Иван Штырков сделал весомую заявку на то, чтобы стать большой мировой знаменитостью.

10 июня — 10 июля —чемпионат Европы по футболу.

Несмотря на то, что сборная России откровенно разочаровала, чемпионат Европы во Франции вызвал немало самых ярких эмоций. Всеобщими любимцами стали футболисты сборной Исландии, отправившие досрочно домой родоначальников футбола англичан и сами покинувшие турнир с высоко поднятой головой. Уроженцы Свердловской области Игорь Смольников и Олег Шатов сыграли ниже своих возможностей, но тем не менее вошли в историю. Не так много на планете футболистов, сыгравших и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.

Декабрь — переход хоккейного клуба «Автомобилист» в частное владение.

Последствия этого шага будут видны позднее, возможно, в наступающем году, но пока что отмечаем тенденцию — в результате достигнутого соглашения деньги областного бюджета будут тратиться не на профессиональную спортивную команду (что давно признано порочной практикой), а на развитие инфраструктуры для массового спорта. Можно только пожелать, чтобы эта тенденция была в дальнейшем продолжена и в других видах спорта.