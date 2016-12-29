Что нового появилось в «ОГ» в минувшем году

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

В уходящем году мы запустили несколько новых рубрик и «долгоиграющих» проектов.

«Замужем за…» . Интервью с жёнами известных уральцев — о женской мудрости, секретах семейного счастья и, конечно же, их мужьях.

. Интервью с жёнами известных уральцев — о женской мудрости, секретах семейного счастья и, конечно же, их мужьях. «За язык не тянули» . Мэры часто делают заявления. С трибун и во время объездов территорий, в ходе избирательных кампаний и после. Но все ли готовы ответить за свои же слова? В этой рубрике мы ловим на слове муниципальных глав и следим за исполнением обещаний.

. Мэры часто делают заявления. С трибун и во время объездов территорий, в ходе избирательных кампаний и после. Но все ли готовы ответить за свои же слова? В этой рубрике мы ловим на слове муниципальных глав и следим за исполнением обещаний. «Георгий Победоносец» . Цикл к 120-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова о свердловском периоде жизни полководца.

. Цикл к 120-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова о свердловском периоде жизни полководца. «На планете Китай» . Серия публикаций об особенностях жизни в Поднебесной: культура, экономика, туризм и другое.

. Серия публикаций об особенностях жизни в Поднебесной: культура, экономика, туризм и другое. «Обзор мобильных приложений» . Краткий рассказ о новинках приложений для гаджетов, уральских разработках и лучших программах по версии «ОГ».

. Краткий рассказ о новинках приложений для гаджетов, уральских разработках и лучших программах по версии «ОГ». «Судебная хроника». Подборка последний новостей о наиболее громких судебных делах области и России.

25 ноября у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм). Здесь вы можете увидеть лучшие снимки наших фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), яркие архивные кадры из истории региона и просто радующие глаз иллюстрации. Принцип прост: минимум слов, максимум красок и эмоций. Ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, на которых изображены первый Президент России Борис Ельцин и его жена Наина. Причина проста — 25 ноября исполнился ровно год с открытия в Екатеринбурге Ельцин Центра



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4 июля «Областная газета» запустила обновлённую версию сайта. Теперь oblgazeta.ru — это полноценный информационный портал с современным эргономичным дизайном и мобильной версией.

Предыдущая версия сайта была запущена в 2012 году, и за прошедшее время она просто устарела — и морально, и технически. Когда мы её запускали, она была всего-навсего интернет-представительством нашей бумажной версии: там размещались только те материалы, которые были опубликованы в газете. Ни ленты новостей, ни фоторепортажей у нас не было. И четыре года назад такого — неполноценного по нынешним временам — сайта нам было вполне достаточно. Но через некоторое время нас перестало устраивать просто присутствие в интернете — встала задача завоевания там определённых позиций. И это потребовало внедрения на сайт всего джентльменского набора — и ленты новостей, и фоторепортажей, и видео... Перезапуск принёс свои плоды: число посетителей сайта возросло за год более чем на 20 процентов.

В этом году в «ОГ» стали выходить сразу несколько тематических полос. Вниманию читателей: в 2017 году эти страницы будут получать только подписчики платной версии!