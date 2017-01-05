Cтипендии губернатора будут получать в 2017 году 223 уральских студента

Опубликовано в №001 от 05.01.2017

В конце декабря первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев и министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов вручили стипендии губернатора Свердловской области студентам и аспирантам уральских вузов, а также учащимся свердловских колледжей и техникумов. Стипендиатами стали 223 человека.

В этом году в числе получателей стипендии — студенты и аспиранты из нескольких городов Среднего Урала: Екатеринбурга, Первоуральска, Камышлова, Каменска-Уральского, Ревды и многих других населённых пунктов региона. Размер стипендии для аспирантов — две тысячи рублей в месяц, для студентов вузов — 1,5 тысячи рублей, немного меньше для учащихся техникумов и колледжей — 900 рублей.

— Более 20 лет самые талантливые, умные, добросовестные и ответственные студенты и аспиранты получают стипендию губернатора Свердловской области. Стать именным стипендиатом главы региона — значит, сформировать у себя психологию и философию победителя, лидера, успешного человека, достигающего всего своим трудом, — сказал на вручении Вадим Дубичев.

Всего за время существования стипендий их получателями стали более восьми тысяч человек из самых разных образовательных учреждений. Губернатор Евгений Куйвашев ранее не раз заявлял, что инвестиции в человека, в развитие интеллектуального, научного потенциала региона всегда будут оставаться одним из важнейших приоритетов работы органов государственной власти.

Одной из стипендиатов губернатора стала студентка третьего курса Уральского государственного экономического университета, учащаяся по специальности «международный менеджмент» Анастасия Возмилова. Для неё большая честь — быть отмеченной главой региона.

— Получить губернаторскую стипендию для меня было большой целью, которую я поставила перед собой ещё в начале учёбы в университете, — рассказала Анастасия «ОГ».

— Её присуждают за успехи в учебной, научной и общественной деятельности. Кроме отличной учёбы, я с первого курса занимаюсь наукой, принимаю участие в конференциях и форумах, у меня вышло более десяти научных статей. Размер стипендии для меня не главное, основной целью было доказать самой себе, что я могу этого достичь…