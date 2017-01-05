В столице Урала открылся Детский научно-технический университет

Опубликовано в №01 от 01.2017

Со 2 по 6 января в Екатеринбурге кипит работа в первом в России Детском научно-техническом университете. Более 90 одарённых школьников постигают азы науки на базе Специализированного учебно-научного центра УрФУ.

Пятидневная образовательная программа разработана по шести направлениям: физика (7-й класс), физика (8-й класс), химия (8-й класс), биология (7–8 классы), астрономия (7–8 классы) и математика (7–8 классы). Юные умы сыграют в математические игры, познакомятся с простейшими фотометрическими приборами и самостоятельно изготовят простейший астрономический угломер, эклиметр, интегральный фотометр и телескоп-рефрактор.

В программу включены также определение площади прямоугольного треугольника при помощи… шприца, исследование поведения систем подвижных и неподвижных блоков и освоение метода гидростатического взвешивания.

— Наша задача — объединить ребят, испытывающих тягу к инженерному, техническому творчеству, для того чтобы готовить их для участия в сменах в «Сириусе» и сопровождать их после обучения там, — рассказал директор Специализированного учебно-научного центра УрФУ Андрей Мартьянов.

Проект первого в России Детского научно-технического университета разработан по примеру образовательного центра «Сириус». Выступая перед Федеральным собранием 1 декабря 2016 года, Президент России Владимир Путинпризвал губернаторов создавать в регионах на базе университетов центры поддержки одарённых детей. УрФУ стал первым.