Более 59 миллиардов рублей израсходуют в 2017 году на медобслуживание свердловчан

Опубликовано в №01 от 05.01.2017

Правительство Свердловской области приняло Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Свердловской области на 2017 год. По ней расходы на медицинское обслуживание уральцев превысят 59 миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, затраты на эту программу в 2017 году будут на 60 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

— Принятие программы направлено на то, чтобы обеспечить всем жителям Свердловской области, где бы они ни проживали, равные возможности получения бесплатной медпомощи, повысить эффективность использования ресурсов нашего здравоохранения, — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев.