Областная газета
Общество 30 декабря 2016, 19:27

Более 59 миллиардов рублей израсходуют в 2017 году на медобслуживание свердловчан

  • Опубликовано в №01 от 05.01.2017 

Правительство Свердловской области приняло Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Свердловской области на 2017 год. По ней расходы на медицинское обслуживание уральцев превысят 59 миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, затраты на эту программу в 2017 году будут на 60 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

— Принятие программы направлено на то, чтобы обеспечить всем жителям Свердловской области, где бы они ни проживали, равные возможности получения бесплатной медпомощи, повысить эффективность использования ресурсов нашего здравоохранения, — подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев.

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 декабря)

От первой телевизионной записи «Нау» остался лишь небольшой фрагмент очень плохого качества длительностью 1 минута 15 секунд
33 года назад по телевидению впервые показали «Наутилус Помпилиус»

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА