Чудо-семья

Такую большую семью трудно собрать всю, но иногда, по особым случаям, Игошиным это всё-таки удаётся. Фото: Юлия Вишнякова

Опубликовано в №01 от 05.01.2017

1 января исполнилось 27 лет, как в Заречном появилась приёмная семья Игошиных. Всего семья воспитала 20 детей. Но некоторые из них находились у Игошиных лишь то время, пока родные родители были в местах лишения свободы. Но тех, кто оказался в семье «от и до», лишь немного меньше — тринадцать.

Главный праздник

«Ну, и задачу вы мне задали: найти фото, где мы всей семьей на Новый год! — вздыхает зареченка Наталья Игошина. — Это раньше всё аккуратно в альбом вклеивалось, а сейчас в семейных архивах на компьютере разве что найдешь?!» Задача, действительно, непростая, особенно, если учесть, что за свою жизнь Игошина воспитала 20 детей, из которых лишь трое — её родные дети. Сейчас у неё растут девять внуков, а совсем скоро должен родиться десятый. Поэтому и фотоархив в этой семье богатый. Богат и её материнский опыт.

Наталья и Леонид Игошины приехали в Заречный по комсомольской путёвке на строительство Белоярской атомной станции. У них рос сын, и семья думала, что детей в их доме будет много. Однако приговор врачей после третьего ребёнка практически поставил крест на этой мечте. В 1988 году в нашей стране вышло постановление Совета Министров РСФСР «О создании детских домов семейного типа». Эта была новая форма воспитания детей-сирот и детишек, оставшихся без родителей, позднее подобные детские дома перешли в статус приёмных семей. В Свердловской области в то время таких домов появилось меньше десяти. Одним из них и стал детский дом Натальи и Леонида Игошиных, который официально «заработал» 1 января 1990 года.

— Мы взяли пятерых ребят, а в конце декабря заехали в новую большую квартиру. Помню, как ночью пошли дружной ватагой рубить ёлку. Принесли домой, игрушками украсили. Это был наш первый Новый год.

До сих пор главная традиция семьи — стараться на все праздники собираться вместе. Так, в прошлый Новый год к домашнему очагу слетелись 18 человек.

— У нас мужчин-то немного: муж, двое сыновей, а теперь ещё три зятя — остальные девчонки, поэтому накрыть стол — не проблема. Обязательно делаем разные салаты, бутерброды, селёдку под шубой, любим голубцы, а накануне праздника все вместе лепим пельмени. Голодным никто не остаётся, — рассказывает Игошина.

Не пропускала семья ни одного праздника и в непростые 90-е годы. С одной лишь разницей — на столе тогда были торты самодельные, сегодня всё больше — покупные.

Любой подарок дорог

Вопрос о том, как можно угодить всей толпе с подарками, Наталью удивляет:

— Они вообще никакие подарки не просили, в магазинах истерик не закатывали. Никогда и никто. Принимали то, что дарили. Конфетки, мандаринки, куклы, машинки… всему радовались. Выросли, стали им покупать телефоны, но не потому, что они их выпрашивали, просто пришла такая необходимость, мы ведь все должны шагать в ногу со временем.

Дети в семье Натальи цену деньгам знают. Сейчас с ней живут пятеро дочерей. И летом всех своих девчонок она берёт на работу, благо, что у неё, как у председателя одного из городских ТСЖ, дело всегда найдётся.

— Девчонки мои красят заборы, скамейки, траву рвут на газонах. Я им плачу зарплату, а потом везу в магазин одеваться. Они сами выбирают, что купить, но смотрят, хватает ли заработанных денег.

В этом году летом семья ездила в Анапу. Каждой дочке на день выдавалась 1000 рублей, на них нужно было и кушать, и развлекаться. Так что вроде полная финансовая свобода, а с другой стороны — и полная ответственность.

— В этой поездке есть и скрытый смысл, я им показала, что можно отдыхать, путешествовать, а не сидеть на одном месте. Но для этого нужно работать, — отмечает Игошина.

А самое приятное, что и семьи, которые создают дети Натальи, отличаются крепостью.

— Я своим детям всегда говорю, что вы однажды прошли через суровую школу — остались без родных родителей, и если вам судьба дала возможность вытянуть счастливый билет и оказаться снова в семье, то у вас нет права своим детям устроить сиротскую жизнь. Для вас главное — учиться, работать, найти вторую половину, создать полноценную семью. И они все учатся, стараются, такого усердия я даже не ожидала. Алёна учится в РГППУ, Анюта — в педколледже, Оксана — в колледже при горном университете, Настя — в аграрном колледже, младшая Олеся после девятого класса тоже планирует пойти учиться на педагога, — признаётся Наталья Николаевна.

Главное, у меня есть мои дети, и я ими очень горжусь. Последних девчонок мы с мужем взяли, когда им уже было 13 и 14 лет. Недавно неожиданно приходит от дочки СМСка: «Мама, я тебя люблю». Звоню узнать, что случилось, а она отвечает, что просто соскучилась. А это признание дороже любой награды будет.

Старый семейный альбом. Теперь все фотографии хранятся в компьютере. Фото: Юлия Вишнякова