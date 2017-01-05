В Ревде задержали ...ассенизатора

Оперативная съёмка задержания ассенизатора-нарушителя. Фото: Анатолий Гайдуков

Опубликовано в №01 от 05.01.2016

В Ревде 28 декабря поздним вечером неравнодушные граждане задержали ассенизаторскую машину, которая опорожнила свою ёмкость в чистом поле на пятом километре дороги из города в деревню Гусевка.

Да, не перевелись ещё у нас неравнодушные люди. Ревдинцы Даниил Бизяев и Андрей Ростовцев на двух машинах блокировали ассенизаторский КАМАЗ, вызвали по телефону председателя Ревдинского общества охотников и рыболовов Анатолия Гайдукова. Они знали, что именно здесь, на территории фермерского хозяйства, каждый год общество проводит зимой выставки собак, на которые приезжают чуть ли не со всей страны. А тут такое… Водитель и не отпирался, признался, что слил стоки с автомойки, не больше трёх кубов. Но судя по запахам, там были не только стоки с мойки.

— Я чуть дар речи не потерял, — рассказал «ОГ» Анатолий Гайдуков. — Мы уже лет восемь здесь проводим в конце марта выставки собак — и охотничьих, и других пород. Люди едут со всех концов страны, даже из Приморья, как на праздник, а тут какой-то … Сразу полицию вызвал. Наряд быстро приехал, составили протокол, в администрации города решат, как и кого наказать — либо водителя, либо предпринимателя, чья машина. И ведь судя по следам, здесь четыре слива было! Тут ведь кругом сады, давно люди примечали, что пакостят ассенизаторы, да поймать не могли. Сейчас много таких услуг оказывают в частном секторе, ассенизаторы, по идее, должны сливать всё в очистные сооружения «Водоканала», но ведь это надо договора заключать, деньги платить. Куда проще слить всё это г… в каком-нибудь безлюдном месте. Вот так мы вступаем в Год экологии…

Это сейчас кажется, что здесь просто чистое поле. А это пойма реки Гусевка, которая впадает в Медвежку, а та впадает в Ревдинский пруд, а из него пьёт воду город. И пакостят в наших лесах и полях не только ассенизаторы, есть ещё и несанкционированные свалки.

И в отношении Года экологии Гайдуков совершенно прав. На заседании Госсовета, которое прошло 27 декабря и где президент Владимир Путин объявил, что страна в 2017-м вступает в Год экологии, он сказал также, что откладывать эти проблемы уже нельзя — иначе к 2050 году мы оставим потомкам непригодную для жизни среду.

К этому году областное министерство природы и экологии разработало весьма обширный план действий, в котором предусмотрено множество интереснейших и полезных мероприятий вроде нашей уже признанной на международном уровне программы «Родники». Но как быть вот с такими… как бы помягче сказать, ассенизаторами? А так, как и поступили в Ревде — перекрывать им шланги.