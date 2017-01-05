Нумерология: 2017 год пройдёт под знаком перемен к лучшему

Опубликовано в №01 от 05.01.2017

Лилия Хамидуллина по образованию — переводчик с французского языка, кандидат филологических наук, по профессии — школьный учитель. Полтора десятка лет, как оставила педагогику и всерьёз занялась нумерологией — как говорит, «для себя и семьи». За это время её муж — тогда предприниматель средней руки — сделал неплохую карьеру. Сегодня, в первый выпуск нового года, «ОГ» обратилась к нумерологу с просьбой рассказать, что ждёт наших читателей в 2017 году.

— Нумерологически наступивший год — начало нового цикла. 2017-й заключает в себе совершенное число, так как составляет сумму первых основных чисел: 1+2+3+4=10. И именно 10 получается при сложении всех цифр, составляющих год. Это очень позитивно. Просто удача, я считаю — для всего мира в текущей ситуации. Десятку мы считаем поворотом к лучшему. И хотя в реальности может происходить разное — все события года в конечном счёте приведут жизнь к лучшему, чем было в 2016 году. Девятка прошлого года завершила цикл. Год будет конструктивным, положит основание для разных позитивных начинаний. Также 2017-й можно трактовать как год единицы, которую даёт сложение 1 и 0. Единица олицетворяет изначальный импульс Вселенной, связана с действием и движением. Так что в этом году могут произойти решающие события, которые способны повлиять на жизнь каждого. В 2017-м ждём полосу удачи — и нам всем теперь это не помешает.

Чтобы узнать, каким год будет для вас, нужно вначале последовательно сложить все цифры вашей даты рождения. Например, вы родились 15.07.1969. 1+5+7+1+9+6+9=38, 3+8=11, 1+1=2. Получившееся число судьбы надо сложить с цифрой года 2017, которая равна 1, получается 3. В таблице значений цифр в нумерологии надо найти тройку — это и будет значить, что вас ждёт в следующем году

— Несколько удивляет, когда хорошо образованные люди всерьёз относятся к древнему верованию о цифрах, их значению в нашей жизни. Как вы начали изучать нумерологию?

— Я увлеклась нумерологией ещё в 90-х — тогда это направление в освоении мира было на пике моды. Заполняла таблицы, просчитывала удачные и неудачные дни — на первых порах. Посещала специальные семинары, чтобы больше узнать о предмете. Муж смотрел на всё это со снисходительностью, считая моё хобби безобидным. Однажды у него была важная встреча: он пре-дупредил меня, я готовила ему костюм. Взяла и провела нумерологические расчёты: оказалось, день неудачен. Предупредила мужа, а он только посмеялся. Зря — встреча не дала того результата, который был ему нужен. Ещё несколько раз мои расчёты попали «в точку», и только после этого он стал заранее просить меня «просчитать» тот или иной день, то или иное время. Иногда не все планы зависели только от него, и события нельзя было перенести. Но в большинстве случаев оказывается, что жизнь можно планировать в соответствии с установками, которые дают нам цифры. Теперь я всегда делаю мужу нумерологические таблицы, и ими пользуется не только он, но и его деловые партнёры.

— Муж поверил, что нумерология работает?

— В цифры не надо верить, это же не религия. Достаточно просто их видеть и понимать. Между определёнными датами и событиями в нашей жизни существует взаимосвязь. Нумерология позволяет толковать цифры, которые окружают нас, и использовать это знание в своих интересах.

— Неужели при помощи цифр можно узнать наилучший день для свидания или разговора с начальником?

— Расчёты очень простые. Сложите свой день рождения с месяцем, а затем с годом. Допустим, читатель «ОГ» родился 16 ноября 1972 года. Складываем 16+11+1972 =1999. Затем складываем все цифры из этого числа поочерёдно, получается 28. Наша задача — довести расчёт до простой цифры, значит, осталось сложить 2 и 8, получается 10, затем 1 и 0 — это 1. Надо запомнить единицу. После берёте дату, которую наметили для важного события. Точно так же поочерёдно складываете все цифры этой даты. Например, это 15 февраля 2017 года. 1+5+2+2+1+7=18, складываем цифры, из которых состоит 18, получается 9. К 9 надо прибавить 1, которая получилась при расчётах даты рождения — выходит 10, а в конечном итоге — тоже единица.

Единица символизирует мужское начало, так же, как двойка — женское. Единица — это сила и вообще всё, что ассоциируется у нас с мужчиной, в том числе, агрессия и смелость. Следовательно, в этот день для нашего читателя хорошо пойдут дела, требующие мужской решительности.

Я часто советую людям вести нумерологические дневники, чтобы определить для себя, сочетания каких цифр у них свидетельствует о тех или иных событиях в жизни. Такие дневники показывают влияние нестандартных сочетаний цифр на судьбу конкретного человека. Например, дню характерно сочетание 24 — и вы имеете успех в сердечных делах, то это надо учитывать при прогнозировании будущих событий. Так, можно будет заметить: когда комбинация повторяется, происходят похожие события. Это позволяет контролировать будущее и даже подстраивать его под себя.