Рождественское послание

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, возглавляет епархию с 2011 года. Владыка освящает храм Державный после реконструкции в монастыре на Ганиной Яме. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Снова и снова радостно встречая Рождество Господа нашего Иисуса Христа «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася», мы исполняемся светлой верой, радостной надеждой и искренней любовью к Промыслителю мира и друг ко другу.

Потому что нельзя в день милосердия Божия быть немилостивыми, в день радости быть угрюмыми, в день торжества – малодушными и в день мира гневаться. Сегодня день чудес, когда Безначальный начинается, Невидимый принимает человеческий облик, Могущественный видится беспомощным младенцем, Податель всех благ Сам нуждается в материнской защите, Повелитель ангелов бежит от воинов Ирода. Такова Божественная Любовь Воплотившаяся – не изменяя Своей природы, входит в этот постоянно меняющийся и мятежный мир, чтобы успокоить его бурю. Своим смирением унять нашу гордость, Своей милостью исцелить наше бессердечие, Своим свышним миром прекратить наши бесконечные войны.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – поют в рождественскую ночь ангелы. Этими ангельскими словами мы молимся на каждой утрени, начиная ими песнь, называемую «Великое славословие». Мы воздаём славу Господу, спасшему нас от убийственных последствий совершаемого нами зла, давшему нам возможность покаяния и исправления, ведущему Своим Промыслом каждого человека в Небесное Царство.

А чтобы получить это Божественное благоволение, мы должны стать теми людьми благоволения, о которых говорится в ангельской песни. В нас должна быть благая, добрая воля к миру, чтобы сподобиться вместе с пастухами и волхвами прикоснуться к Христовым яслям.

Глядя на прошедшие два тысячелетия со времени Христова Рождества, мы видим как бы две истории. Одна – история святости, сохраняющая имена людей, принявших Христа и Его мир в свои сердца, а другая – история человеческих ошибок и богопротивления, желаний построить царство, но не Небесное, попыток насадить Эдемский сад, но без Бога.

Грядущий год заставит нас воскресить в памяти ужасные события столетней давности – мечтания о справедливости, сопряжённые с расстрелами невиновных, освобождение человека труда одновременно с рабством тысяч людей в лагерях, прославление товарищества и братства вместе с кровавым террором и братоубийственной гражданской войной. Боль, нанесённая нашему народу в 1917 году, столь велика, что заставляет многих бежать от неё, отрицать её, искать слишком простых ответов. Чтобы не ошибиться, постараемся посмотреть на эти события в свете Вифлеемской звезды, сравним звуки революции с Рождественской ангельской песнью. И тогда станут ясны истинные причины совершившегося, умолкнут уста лживые, оправдывающие якобы историческую неизбежность и целесообразность кровавого 1917 года и последующей безбожной эпохи. Нам не нужно искать новых слов для оценки тех событий, их уже произнес Святейший Патриарх Тихон в своём послании 1918 года: «Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей… Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем на земле, благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших. Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь. О, кто даст очам нашим источники слёз, чтобы оплакать все бедствия, порождённые нашими всенародными грехами и беззакониями». Как мы услышали из пламенных слов страстотерпца Святейшего Патриарха Тихона, не классовая борьба, не историческая целесообразность стали причинами катастрофы 1917 года, а разрушительный человеческий грех. А грех уходит не замалчиванием его и тем более не оправданием, а глубоким покаянием. Покаяние же есть не только сожаление о произошедшем, а изменение мыслей и поступков. Мы должны передумать поступать подобно упивавшимся братской кровью революционерам, анафематствованным патриархом Тихоном. Мы должны победить грех в себе и не хранить в своём сердце ненависти и вражды. Вот какими словами в те скорбные дни поздравляла с Рождеством Христовым святая страстотерпица царица Александра Феодоровна: «Со святым Рождеством тебя! Пусть Господь пошлет тебе здоровье и душевный мир, который является величайшим даром для нас, смертных. Мы должны молить Бога и о терпении, ведь оно так необходимо нам в этом мире страдания и величайшего безумия, – об утешении, силе и счастье. Возможно, слова «радостное Рождество» звучат сейчас как насмешка, но ведь эта радость относится к рождению нашего Господа, который умер, чтобы спасти всех нас – и разве же не способно это восстановить нашу веру в безграничную милость Господа? Он надо всеми и Он во всём: Он проявит Свою милость, когда выпадет срок, а до этого мы должны терпеливо ждать. Мы не можем изменить происходящего – мы можем лишь верить, верить и молиться, и никогда не терять своей любви к Нему».

В самых скорбных обстоятельствах святые не теряли Рождественской радости, потому что, имея в своём сердце Бога, они в Нём имели источник надежды и утешения. Их мирный дух не был смирением перед злом, он был подлинной победой добра, даже если их земная жизнь прервалась в самом расцвете.

Нам надо научиться этому, особенно сейчас, когда с Рождественской радостью в наших сердцах соседствует скорбь о безвременной гибели в недавней авиакатастрофе наших братьев и сестёр. Господь знает пути жизни каждого и, призвав накануне Рождества их к Себе, мы верим, упокоит их души в Своих Небесных Селениях.

В архипастырском Рождественском послании принято цитировать златословесных проповедников и великих святых отцов древности, но сегодня мне бы хотелось отойти от этой традиции и окончить своё обращение словами сердечной православной женщины, которая больше делала, чем говорила, и уход которой с этой земли мы провожаем со слезами – рабы Божией Елисаветы Глинки: «Война – это ад на земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Да благословит Господь миром грядущий год!