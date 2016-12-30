Последние новости уходящего года

Опубликовано в №246 от 31.12.2016

В мире

США выслали 35 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов Америки объявило персонами нон-грата 35 российских дипломатических работников. По информации, опубликованной на официальном сайте Госдепартамента, высылке подлежат сотрудники посольства РФ в Вашингтоне и консульства РФ в Сан-Франциско. Россиянам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В Сирии официально вступил в силу режим прекращения огня. В ночь на 30 декабря в Сирии вступило в силу соглашение между правительственными войсками и вооружённой оппозицией. К соглашению присоединились правительственные войска и семь группировок вооружённой оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.

Режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

Сергей Карякин взял реванш у Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Дохе.

В недавней битве за шахматную корону именно в блице Карлсен одолел россиянина и сохранил свой титул. Однако в этот раз Карякин взял убедительный реванш: играя чёрными, Сергей получил преимущество и одержал победу. После первого игрового дня в турнирной таблице двоевластие: у Карякина и Карлсена по десять очков, но на первой строчке располагается россиянин, так как он обходит соперника по дополнительному показателю, а именно: по среднему рейтингу соперников. Вчера прошёл второй день соревнований, в котором решилась судьба титула, однако это произошло уже после подписания номера «ОГ» в печать.

В России

Озвучены первые итоги работы по изучению причин катастрофы Ту-154 в Сочи. По информации, официально озвученной комиссией по расследованию причин катастрофы пассажирского Ту-154 Министерства обороны РФ, очевидных данных об отказе техники нет. Комиссии удалось определить, что последний полёт Ту-154 по маршруту Сочи – Хмеймим продолжался всего 70 секунд, причём на первой минуте всё проходило в штатном режиме. Затем в течение 10 секунд развилась критическая ситуация, приведшая к падению лайнера в море с 250-метровой высоты.

Члены комиссии сейчас однозначно уверены, что взрыва на борту самолёта не было, однако версию теракта специалисты также по-прежнему не исключают на 100 процентов. Напомним, жертвами катастрофы стали 92 человека.

На Среднем Урале

Вчера в Екатеринбурге официально сдали в эксплуатацию 52-этажную башню «Исеть» и 33-этажный бизнес-центр «Демидов», возведённые УГМК. Высота «Исети» – 209 метров. Это самый высокий северный небоскрёб мира. Общая площадь здания превышает 70 тыс. кв. м. В башне расположено 225 апартаментов.

У бизнес-центра «Демидов» – размеры поскромнее: площадь 47 тыс. кв. м. Этот бизнес-центр соединён переходом с расположенным поблизости Ельцин Центром.

Вчера по поручению Президента России Владимира Путина многодетной семье Агайдаровых из села Большой Турыш (Красноуфимский район) привезли двух поросят. С просьбой о таком подарке глава семьи обратился к Президенту России несколько месяцев назад. Он написал, что семья, воспитывающая трёх дочерей, мечтает обзавестись большим подсобным хозяйством, но денег на покупку скота не хватает.

По поручению главы государства Евгений Куйвашев дал указание областному министерству АПК и продовольствия найти возможность решения проблемы. На просьбу откликнулся фермер Павел Дергачёв, который и привёз этой многодетной семье двух свинок мясной породы.