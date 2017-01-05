Что изменится в новом году?

С начала 2017 года в России начали действовать новые и изменились некоторые старые законы. «ОГ» выбрала десять самых важных изменений, которые ждут в новом году жителей области и страны. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

С начала 2017 года в России начинают действовать новые законы, которые касаются жизни многих россиян. «ОГ» выбрала десять самых важных изменений, которые ждут в новом году жителей области и страны.

Государственным и муниципальным служащим повысят пенсионный возраст

Повышается возраст для назначения страховой пенсии по старости пяти категориям госслужащих в связи с изменениями, внесёнными в 143-ФЗ. Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно — ежегодно по полгода, до достижения максимальной величины пенсионного возраста (для мужчин — 65 лет к 2027 году, для женщин — 63 года к 2032 году). Так, в 2017 году возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях для госслужащих составит: для женщин — 55 лет и 6 месяцев, для мужчин — 60 лет и 6 месяцев.

Действия коллекторов будут ограничены

В связи с изменениями в 230-ФЗ коллекторам запрещено наносить должнику моральный или физический вред, применять силовые методы воздействия, заниматься порчей имущества должника. Будет также ограничено время, когда взыскатель имеет право контактировать с должником — в будние дни разрешается общение с восьми утра до десяти вечера, в выходные дни — с девяти утра до восьми вечера. Коллектору разрешено лично общаться с должником один раз в сутки, два раза в неделю, 8 раз в месяц (вести переписку допускается в 2 раза чаще). А через 4 месяца такого общения должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. Кроме того, специалисты по взысканию обязаны будут состоять в специальном реестре.

Страховые компании начнут оформлять ОСАГО в электронном виде

Все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, начнут оформлять полис в электронном виде, говорится в 214-ФЗ. Ужесточится и ответственность покупателей электронных полисов. Если клиент предоставляет при заключении договора ОСАГО в электронном виде недостоверные данные и стоимость страховки получается меньше, чем положено — страховая компания может взыскать с клиента всю выплату пострадавшему.

Кроме того, закон регламентирует срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов: срок действия «не может быть менее одного года». Срок повторного рассмотрения дела о выплате страховщиком возмещения увеличивается с 5 до 10 рабочих дней.

Несмотря на то, что полисы ОСАГО будут оформляться в электронном виде, их придётся распечатывать и возить с собой. Фото: Алексей Кунилов

Машино-места станут объектом недвижимости

В связи с поправками в Гражданский кодекс РФ и другими законами, машино-места будут признаваться объектами недвижимого имущества, а их купля-продажа будет подлежать государственной регистрации наравне с другими объектами недвижимости. Ранее владельцы квартир в новостройках, покупая место для своих авто, не могли оформить его в собственность.

Машино-места можно будет ставить на кадастровый учёт, предлагать в качестве залога и даже покупать в ипотеку. Ожидается, что за счёт новшества удастся упорядочить рынок и узаконить торговый оборот парковочных мест, а также поднять спрос на машино-места, что было бы выгодно застройщикам.

В России появится федеральный реестр заражённых ВИЧ и больных туберкулёзом

Для обеспечения лекарствами ВИЧ-положительных и больных туберкулёзом создадут специальный реестр, в который включат все личные и медицинские данные о больных. Список появится в связи с поправками в законопроект о финансировании высокотехнологичной медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования.

Иски и жалобы в суд можно будет подать в электронном виде

Благодаря поправкам в большинстве процессуальных кодексов РФ исковое заявление, заявление, жалобу, представление и иные документы можно будет подать в суды общей юрисдикции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не дублируя на бумаге. Появится также возможность направить в суд заявление о принятии обеспечительных мер через специальную форму на сайте. Все документы нужно будет подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Россиянам начнут выдавать электронные больничные листы

Начнётся повсеместная выдача электронных больничных листов, которые будут иметь такую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информационной системы, а заверяться электронной подписью уполномоченных для этого лиц.

Переход на электронный вариант больничных листов, как ожидается, сократит расходы на бухгалтерию, разгрузит врачей, освободит пациентов от сбора подписей. Фото: Александр Зайцев

Госзакупки свыше 1 млрд рублей будет контролировать общественность

С нового года начнёт действовать постановление правительства РФ, которым утверждены Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Через общественное обсуждение будут проходить госзакупки, начальная цена которых превышает 1 млрд рублей. В перечень исключений попали контракты по гособоронзаказу, повторные аукционы и конкурсы, запросы предложений, а также запросы котировок на гуманитарную помощь либо ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Обсуждение будет происходить в два этапа. Для этого в единой информационной системе (ЕИС) будет создан специализированный раздел, в котором должны будет зарегистрироваться все участники обсуждений. Это могут быть любые юрлица, физлица и представители госорганов. Срок для ответа на все поступившее замечания и предложения — два дня. Результатом обязательного общественного обсуждения может быть отмена закупки или изменения в планах закупок, планах-графиках и документации о закупках.

В общественном обсуждении госзакупок смогут участвовать любые юридические и физические лица, а также представители госорганов. Фото: Алексей Кунилов

Объявить себя банкротом станет дешевле

Согласно 407-ФЗ, регламентирующем изменения в Налоговый кодекс РФ, с нового года уменьшится размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве: для физических лиц она уменьшится с 6 000 рублей до 300 рублей, для юридических лиц размер пошлины останется прежним — 6 000 рублей.

Оформить собственность станет немного проще

В новом году, согласно 218-ФЗ, появится единый государственный реестр недвижимости, который даст возможность одновременно подать заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти документы в любом офисе приёма-выдачи независимо от того, где расположен объект. Одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учёт, и регистрация прав. Отдельно регистрация права займёт 7 дней, постановка на кадастровый учёт — 5 дней.