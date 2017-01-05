Рождённые под одним знаком

- Опубликовано в №1 от 05.01.2017
Из знаменитых людей в год Петуха родились:
- русские самодержцы Екатерина II Великая (1729), Александр I (1771);
- известные композиторы Джузеппе Верди (1813), Рихард Вагнер (1813) и Иоганн Штраус (1825);
- киноактёр, артист цирка Юрий Никулин (1921);
- академик АН СССР, физик Андрей Сахаров (1921);
- писатель Станислав Лем (1921);
- лётчик-уралец, дважды Герой Советского Союза Михаил Одинцов (1921);
- французский актёр Жан-Поль Бельмондо (1933);
- японская художница, жена Джона Леннона Йоко Оно (1933);
- актёр и режиссёр Никита Михалков (1945);
- свердловский сценарист, драматург Николай Коляда (1957);
- солист группы «Любэ» Николай Расторгуев (1957);
- писатель, автор романа «Ёбург» Алексей Иванов (1969);
- российский хоккеист Сергей Фёдоров (1969);
- российский музыкант Дима Билан(1981);
- российский футболист Андрей Аршавин (1981).