Областная газета
Общество 5 января 2017, 20:00

Рождённые под одним знаком

  • Опубликовано в №1 от 05.01.2017

Из знаменитых людей в год Петуха родились:

  • русские самодержцы Екатерина II Великая (1729), Александр I (1771);
  • известные композиторы Джузеппе Верди (1813), Рихард Вагнер (1813) и Иоганн Штраус (1825);
  • киноактёр, артист цирка Юрий Никулин (1921);
  • академик АН СССР, физик Андрей Сахаров (1921);
  • писатель Станислав Лем (1921);
  • лётчик-уралец, дважды Герой Советского Союза Михаил Одинцов (1921);
  • французский актёр Жан-Поль Бельмондо (1933);
  • японская художница, жена Джона Леннона Йоко Оно (1933);
  • актёр и режиссёр Никита Михалков (1945);
  • свердловский сценарист, драматург Николай Коляда (1957);
  • солист группы «Любэ» Николай Расторгуев (1957);
  • писатель, автор романа «Ёбург» Алексей Иванов (1969);
  • российский хоккеист Сергей Фёдоров (1969);
  • российский музыкант Дима Билан(1981);
  • российский футболист Андрей Аршавин (1981).

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