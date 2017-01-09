На домик в деревне

- Опубликовано в №2 от 10.01.2017
Со времени вступления в силу федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с января 2007 по декабрь 2016 года в Свердловской области выдано 241 072 государственных сертификата.
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Самым популярным использованием средств материнского, или семейного капитала (МСК) в нашей области, как, впрочем, и во всей стране, стало погашение кредитов на приобретение или строительство жилья — таким образом улучшили свои жилищные условия 142 420 жителей Среднего Урала. Почти 15 тысяч свердловчан решили вложить эти средства на образование детей, и только 101 женщина направила маткапитал на формирование накопительной части пенсии. Общий объём составил 54,5 миллиарда рублей.
Одной из первых сертификат на маткапитал в Свердловской области получила жительница Екатеринбурга Вера Васильева, у которой 3 января 2007 года родилась дочь Маша. Это второй ребёнок в семье Веры и Вадима Васильевых.
— Жили мы тогда в квартире свекрови, занимали одну комнату, — рассказывает учитель музыки Вера Васильева. — Пока Никита и Маша были маленькими, нас это устраивало. Но когда сын пошёл в школу, мы с мужем решили добавить маткапитал к семейным накоплениям, это стало для нас существенной прибавкой, и мы смогли купить трёхкомнатную квартиру. Кстати, две мои сестры маткапитал тоже потратили на жильё.
Что касается самой «капиталистки», то на радость родителям Маша растёт здоровой и жизнерадостной. Нынче она учится уже в третьем классе, играет на флейте, занимается синхронным плаванием и увлекается рукоделием.
А вот в семье социального педагога Еленыи водителя Артемия Вальковец9 января 2007 года родились сразу два мальчика — Вячеслав и Иван. Елена признаётся, что с первенцем, дочкой Валерией, ей пришлось сложнее, чем с двойняшками:
— Первый ребёнок — это последняя кукла, совсем никакого опыта не было — учились с мужем на ходу. А мальчишки росли очень спокойными и просыпались как по расписанию — одного покормишь, тогда другой есть просит. Конечно, спасибо бабушкам — очень помогают с детьми. Дочерью и сыновьями мы гордимся: Валерия учится в музыкальной школе по классу аккордеона, она у нас губернаторская стипендиатка. А сыновья занимаются волейболом в школе олимпийского резерва.
Елена рассказала, что маткапитал сыграл решающую роль в покупке дома в деревне для семьи. Поскольку в их семье пока работает только муж, то в кредите им было отказано, и купить квартиру в Екатеринбурге у них не получилось.
А вот на домик в сельской местности «материнских» денег хватило без займа. Так что теперь многодетная семья имеет на природе домик и 25 соток земли.
Кстати
За время действия закона размер материнского капитала увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей. Расширились и возможности его использования. С 2010 года разрешается использовать эти средства на самостоятельные, без привлечения организаций, строительство или реконструкцию индивидуального жилья. Предусмотрена была и компенсация за построенный или реконструируемый объект. С 2011 года деньги позволили направлять на содержание (присмотр и уход) ребёнка в образовательном учреждении. В 2015 году разрешили использовать МСК и в качестве первоначального взноса на покупку жилья. В прошлом году родители смогли тратить маткапитал на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.