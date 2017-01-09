На домик в деревне

Благодаря материнскому капиталу дружной семье Елены и Артемия Вальковец есть теперь где и потрудиться, и отдохнуть. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Со времени вступления в силу федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с января 2007 по декабрь 2016 года в Свердловской области выдано 241 072 государственных сертификата.

Фото: неизвестный фотограф

Самым популярным использованием средств материнского, или семейного капитала (МСК) в нашей области, как, впрочем, и во всей стране, стало погашение кредитов на приобретение или строительство жилья — таким образом улучшили свои жилищные условия 142 420 жителей Среднего Урала. Почти 15 тысяч свердловчан решили вложить эти средства на образование детей, и только 101 женщина направила маткапитал на формирование накопительной части пенсии. Общий объём составил 54,5 миллиарда рублей.

Одной из первых сертификат на маткапитал в Свердловской области получила жительница Екатеринбурга Вера Васильева, у которой 3 января 2007 года родилась дочь Маша. Это второй ребёнок в семье Веры и Вадима Васильевых.

— Жили мы тогда в квартире свекрови, занимали одну комнату, — рассказывает учитель музыки Вера Васильева. — Пока Никита и Маша были маленькими, нас это устраивало. Но когда сын пошёл в школу, мы с мужем решили добавить маткапитал к семейным накоплениям, это стало для нас существенной прибавкой, и мы смогли купить трёхкомнатную квартиру. Кстати, две мои сестры маткапитал тоже потратили на жильё.

Что касается самой «капиталистки», то на радость родителям Маша растёт здоровой и жизнерадостной. Нынче она учится уже в третьем классе, играет на флейте, занимается синхронным плаванием и увлекается рукоделием.

А вот в семье социального педагога Еленыи водителя Артемия Вальковец9 января 2007 года родились сразу два мальчика — Вячеслав и Иван. Елена признаётся, что с первенцем, дочкой Валерией, ей пришлось сложнее, чем с двойняшками:

— Первый ребёнок — это последняя кукла, совсем никакого опыта не было — учились с мужем на ходу. А мальчишки росли очень спокойными и просыпались как по расписанию — одного покормишь, тогда другой есть просит. Конечно, спасибо бабушкам — очень помогают с детьми. Дочерью и сыновьями мы гордимся: Валерия учится в музыкальной школе по классу аккордеона, она у нас губернаторская стипендиатка. А сыновья занимаются волейболом в школе олимпийского резерва.

Елена рассказала, что маткапитал сыграл решающую роль в покупке дома в деревне для семьи. Поскольку в их семье пока работает только муж, то в кредите им было отказано, и купить квартиру в Екатеринбурге у них не получилось.

А вот на домик в сельской местности «материнских» денег хватило без займа. Так что теперь многодетная семья имеет на природе домик и 25 соток земли.