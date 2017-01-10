73 года назад сосьвинец, именем которого названы две улицы, стал Героем Советского Союза

В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. Фото: Олег Кожухарь

Опубликовано в №2 от 09.01.2017

В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза было присвоено 28-летнему уроженцу Сосьвы гвардии капитану Сергею Щелканову.

Сергей Щелканов — коренной сосьвинец. Здесь он родился и прожил 22 года: окончил семь классов, работал сплавщиком в леспромхозе…

В 1937 году ушёл в армию. В 1940-м окончил Киевское военно-политическое училище, а в 1941-м — миномётные курсы. На фронте был с первых дней войны.

Подвиг, за который ему присвоили звание Героя, Щелканов совершил 18 сентября 1943 года. После форсирования Днепра, преодолев отчаянное сопротивление фашистов, танк уральца первым ворвался в город Лубны Полтавской области Украины… Стрелковая дивизия за эту наступательную операцию получила название Лубенской.

Сергей Щелканов не дожил до конца войны. Он погиб через три месяца после получения звания Героя Советского Союза, хотя его перевели с передовой в штаб — он стал старшим адъютантом батальона. В румынском селе Скуляны (сейчас оно принадлежит Молдавии) в здание, где расположился штаб части, попал снаряд. Начался пожар, и Щелканов бросился спасать документы части. Часть бумаг он вынес, но из очередного броска в огонь не вернулся…