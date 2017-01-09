В столице Урала наводят порядок с вывесками, кондиционерами и балконами

В Екатеринбурге чуть ли не каждый дом, построенный до 90-х годов, — пример того, как балконное остекление противоречит изначальному архитектурному облику здания. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга разработал методические рекомендации, как должны выглядеть фасады зданий. Это приложение к ранее изданному постановлению об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов. Главный архитектор города Тимур Абдуллаев поясняет, что требования касаются как жилых, так и нежилых зданий и направлены на то, чтобы граждане и организации не меняли и не портили первоначальный облик архитектурных объектов.

В документе указано: вывески на крышах должны быть только в виде отдельных букв и знаков с внутренней подсветкой. При этом предельно допустимый размер привязан к этажности. Если в доме три этажа или меньше, максимальная высота букв может быть 0,8 метра, а для высоток в 15 этажей и больше — три метра. Максимально допустимый размер букв для настенных вывесок — 0,4 метра. Кстати, на зданиях, построенных до 1923 года, не должно быть никаких вывесок, кроме настенных одного типа — без подложки. Полностью запрещено использовать вывески с баннерной тканью. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушённый свет, не создающий прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Под запрет попадают вывески с использованием электронных носителей — бегущих строк и медиаэкранов.

В разработанных администрацией Екатеринбурга методических рекомендациях представлены схемы и фотографии правильного размещения кондиционеров и остекления балконов. Фото: екатеринбург.рф

Методические рекомендации касаются и размещения дополнительного оборудования — видеокамер и кондиционеров, антенн, отделки фасада и его конструктивных элементов — входных групп, витринных конструкций, балконов и лоджий.

— Единые требования к внешнему виду фасадов — это инструмент наведения порядка в городе, который появился не случайно, — заявил «ОГ» член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, народный архитектор России Александр Стариков. — Администрация Екатеринбурга утратила управление формированием городской среды. В результате мы часто сталкиваемся на улицах с непрофессиональным оформлением зданий, а порой с явной безвкусицей, когда, к примеру, используются совершенно несуразные цвета или памятники архитектуры захламляются рекламой. Не надо думать, что придёт главный архитектор и заставит покрасить все дома в один цвет. Но у каждого здания должен появиться паспорт фасада, и все изменения первоначального облика придётся согласовывать с администрацией города, чтобы архитектурные сооружения выглядели эстетично. Важно привести город в порядок перед чемпионатом мира по футболу и 300-летием Екатеринбурга.

Горожан касаются, прежде всего, разделы о кондиционерах и балконах. В частности, запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами. А также остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания. Изначальный облик сталинок, хрущёвок и брежневок предполагал открытые балконы. Но сегодня редкий балкон в Екатеринбурге не застеклён.

— Я не думаю, что собственников жилья заставят демонтировать остекление балконов. Это может вызвать недовольство граждан. Мы не на юге живём, у нас постоянно то дождь, то снег. Надо, чтобы управляющие компании следили за единообразием, чтобы самодеятельность не портила вид здания, — считает Александр Стариков.

Он полагает, что заставить собственников зданий следить за соблюдением установленных требований сейчас сложно. Пока правовых механизмов для этого нет.

— Если городская дума и Законодательное собрание области примут соответствующие нормативные акты, их придётся выполнять и муниципалитету, и частным лицам, — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, впоследствии опыт Екатеринбурга может быть распространён и на другие муниципалитеты области.