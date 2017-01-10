Страшная сила за баснословные деньги

Нередко недобросовестные продавцы косметики предлагают девушкам сделать ухаживающие процедуры для волос, а потом навязывают дорогостоящие комплексы услуг. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Федеральный Роспотребнадзор обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества в сфере продажи косметических средств и услуг и призвал россиянок быть осторожными. Как выяснилось, и доверчивые девушки, и дамы пожилого возраста в погоне за красотой готовы выложить огромные суммы тем, кто умеет красиво пообещать вечную молодость и ухоженный внешний вид.

Проблема эта не нова, а способы отъёма денег у населения не оригинальны, однако по-прежнему действенны. «ОГ» уже писала о случаях покупки свердловчанами дорогих товаров, буквально под гипнозом или в состоянии, близком к нему (см. «ОГ» от 19.08.2015). Одна из пострадавших жительниц Екатеринбурга рассказывает: «По телефону пригласили на бесплатную процедуру, попросили взять с собой паспорт. Косметолог расспрашивала, как я ухаживаю за кожей, и беспрестанно что-то говорила, «жонглируя» медицинскими терминами. Сделать покупку мне предложили, когда я, расслабленная, лежала на кушетке, а косметолог возвышалась надо мной. Когда, узнав цену, я призналась, что мне это не по карману, словно факир, появился финансист с кредитным договором».

Как только за продавцом чудодейственных кремов или масок закрывается дверь, разум у покупательниц, как правило, проясняется. При ближайшем рассмотрении оказывается, что купленная косметика не содержит никакого секрета вечной молодости, но кошелёк уже предательски пуст, а в сумочке — собственноручно подписанный кредитный договор на сотни тысяч рублей.

Поймать потенциальную жертву мошенники могут и на улице. Такой случай однажды произошёл и со мной. Приятная молодая девушка перехватила меня по пути от магазина до дома: «Вы где-то недалеко живёте? В соседнем здании открылся новый салон красоты. Мы приглашаем вас на бесплатную пробную процедуру. Можете выбрать сами: массаж или пилинг лица, есть комплексы по уходу за молодой кожей. Приходите вместе с подружкой, чтоб веселее!» Теряюсь от такого напора и, не успев как следует обдумать заманчивое предложение, оставляю свой номер телефона.

Придя домой, захожу в Интернет почитать отзывы о новом салоне. И этот шаг оказывается ключевым в этой истории — в Сети полно гневных комментариев от тех, кто уже попался на удочку предприимчивых косметологов. Рассказы практически не отличаются друг от друга: душные помещения, разговорчивые специалисты, затуманенный разум и чудо-средства за бешеные деньги. Приятная девушка обрывает мне телефон ещё в течение месяца, но я упорно не беру трубку — и так сберегаю свой кошелёк от посягательств.

Жертвы мошенников, придя в себя, нередко пытаются расторгнуть заключённые договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

«Несмотря на то, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг с возвратом всех денежных средств или отказаться от договора купли-продажи, заключённого под влиянием заблуждения, на практике это оказывается сделать непросто, — говорится в сообщении Роспотребнадзора России. — Недобросовестные продавцы или исполнители услуг используют целый ряд юридических уловок. Однако положительные прецеденты тоже есть — иногда по решению суда удаётся добиться возвращения потребителю потраченных денег и взыскания компенсации морального вреда». По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за год к ним обращаются десятки обманутых жителей региона.

— Недобросовестные продавцы могут быть оштрафованы, если у них, например, нет лицензии на продажу определённой косметики, но после этого они продолжают работать теми же методами, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь управления свердловского Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева. — Закрыть фирму можно, только доказав факт мошенничества. Этим занимаются уже правоохранительные органы. Уголовные дела завести удаётся редко — у пострадавших нет доказательств того, что к ним были применены мошеннические действия. Чаще всего жительницы Среднего Урала жалуются на израильскую косметику марок «DeSheli», «MonPlatin» и «DeAura».