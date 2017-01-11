52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

На флаге Тугулымского района, принятом в 2004 году, изображены сойка и две стрелы на фоне косого креста

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР из укрупнённого Талицкого района был выделен Тугулымский район.

У Тугулымского района очень бурная история. Во-первых, он создавался дважды, а во-вторых, за время своего существования успел побывать в составе трёх областей!

Впервые Тугулымский район был образован в 1925 году в составе Тюменского округа Уральской области. В 1934 году, когда Уральская область была расформирована, район перешёл под юрисдикцию Челябинска, а ещё через четыре года (в 1938 году) — передан Свердловской области.

В 1961 году район вообще был упразднён, а его территория вошла в состав Талицкого района. Но этот эксперимент признали неудачным, и в 1965-м тугулымцам вернули «суверенитет».

Сегодня район официально называется «Тугулымский городской округ», хотя административный центр этого муниципального образования — Тугулым — статуса города не имеет: это рабочий посёлок с населением около шести тысяч жителей.

На территории района родились три Героя Советского Союза, в том числе генерал Иван Федюнинский, который прославился, в частности, при обороне Ленинграда.