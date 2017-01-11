52 года назад возродился район, трижды менявший своё «гражданство»

Сюжет
Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков
- Опубликовано в №3 от 11.01.2017
В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР из укрупнённого Талицкого района был выделен Тугулымский район.
У Тугулымского района очень бурная история. Во-первых, он создавался дважды, а во-вторых, за время своего существования успел побывать в составе трёх областей!
Впервые Тугулымский район был образован в 1925 году в составе Тюменского округа Уральской области. В 1934 году, когда Уральская область была расформирована, район перешёл под юрисдикцию Челябинска, а ещё через четыре года (в 1938 году) — передан Свердловской области.
В 1961 году район вообще был упразднён, а его территория вошла в состав Талицкого района. Но этот эксперимент признали неудачным, и в 1965-м тугулымцам вернули «суверенитет».
Сегодня район официально называется «Тугулымский городской округ», хотя административный центр этого муниципального образования — Тугулым — статуса города не имеет: это рабочий посёлок с населением около шести тысяч жителей.
На территории района родились три Героя Советского Союза, в том числе генерал Иван Федюнинский, который прославился, в частности, при обороне Ленинграда.