«Областную газету» сельчане встречают у ворот

На улице Советской в Южаково почтальона Валентину Семячкову ждут постоянные подписчики «ОГ». Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В Южаково почтальоны стремительно проносятся по улицам. В морозную погоду им хочется побыстрей разнести корреспонденцию, да и за получателей душа болит: в селе принято ждать газеты у ворот. Большинство южаковских подписчиков получают «Областную газету». Такая же ситуация и в других населённых пунктах, обслуживаемых Нижнетагильским почтамтом.

Ежедневно отделения связи Нижнетагильского почтамта получают 3211 экземпляров нашего тиража. В сумках почтальонов разные издания, но «ОГ» составляет большинство.

Муниципальные издания, как правило, продаются в розницу. Этот вариант экономнее. Например, еженедельник «Тагильский рабочий», выходящий в этом году тиражом 8220 экземпляров, можно приобрести в сотне магазинов и киосков во всех районах Нижнего Тагила. Подписку до почтового ящика оформили 1738 тагильчан. Розничной продаже отдают предпочтение и читатели местной периодики в Кушве, Красноуральске и двух Салдах.

Этот способ продажи подходит для городов и крупных посёлков, а на удалённых сельских территориях без почтовых услуг не обойтись. Это касается «Областной газеты», главным принципом которой всегда была максимальная доступность для читателя, в какой бы глубинке он ни проживал. В продаже «ОГ» встречается главным образом в Екатеринбурге, всем остальным жителям области газету приносят почтальоны.

Подписка до почтового ящика первостепенна и для «Пригородной газеты», которая распространяется в 60 сёлах и деревнях Горноуральского городского округа. В этих населённых пунктах активных пользователей Интернета не так много, люди предпочитают получать информацию из газет. Подписка здесь проходит активно. Когда-то сельчане получали по несколько изданий: «Пригородную газету», «Областную газету», детские и женские журналы. Постепенно аппетиты подписчиков сокращались, и в прошлом году почтальон приносил в сельские дома уже по одной газете. Чаще — «Пригородку», реже — «Областную».

В 2017-м лидер сменился. Подписной тираж «Пригородной газеты» упал до 962 экземпляров, а «ОГ», наоборот, подрос. Например, в небольшом Южаково «Пригородную газету» выписали 34 семьи, а «Областную газету» — 87 семей.

— Почтальона каждый день ждём с нетерпением. Темы поднимаете интересные. Читаем, а потом обсуждаем новости всей улицей. Не всегда соглашаемся с журналистами, но благодарны им за интерес к жизни простых людей, за правдивые новости, — поделилась мнением с «ОГ» жительница Южаково Нина Красноярова.