Сколько прожил крокодил Коля?

И в Музее природы крокодил Коля продолжает удивлять и радовать детей. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В эти дни школьники одной из екатеринбургских школ вовсю учат первую сказку в стихах Корнея Чуковского про крокодила и готовятся к празднику, который скоро состоится в Музее природы, что находится в Екатеринбурге на Плотинке, и будет посвящён 100-летию этой сказки и 135-летию Корнея Ивановича. Конечно же, действо будет проходить у экспозиции с легендарным крокодилом Колей, старым знакомым не одного поколения свердловчан.

По правде говоря, это его чучело, но сделано оно столь искусно, что крокодил Коля стоит, как живой. Покинул он этот мир в феврале 1995 года, а вот когда родился — неизвестно. Павильон, где он мирно дремал в небольшой ванне с горячей водой, был одним из самых посещаемых. Многие даже сомневались — да жив ли он вообще? Но он был жив и регулярно кушал, правда, немного, раза четыре в год, как ни странно. А насчёт неподвижности… Его ведь два раза в год надо было переселять в летний или зимний павильон, так для мужской части работников зоопарка это была целая эпопея. Длиной он был три метра 15 сантиметров и весил немало. Сначала ему надо было закрыть глаза, потом зафиксировать пасть, спеленать всего и тогда уже тащить. И живость при этих манипуляциях он проявлял необычайную.

Как появился в Свердловске этот нильский крокодил, доподлинно неизвестно, но считается, что на Урал он прибыл с передвижным царским зоопарком в 1913 году. Потом случилась война, и в судьбе Коли до 1936 года провал. Скорее всего, жил у кого-нибудь дома, а в означенном году его передали в Свердловский зоопарк.

Считается, что он один из самых долго проживших в неволе крокодилов. И был даже замысел подать заявку на рекорд в Книгу Гиннесса, но надо было определить хотя бы год рождения. Поэтому, когда Коля умер, его передали в Институт экологии животных и растений УрО РАН, там планировали определить возраст или по зубам, или по фалангам пальцев и сделать из него скелет. Но не получилось, методики подсчёта возраста для рептилий не подо-

шли. Поскольку холодильника такого размера не было, на время Колю прикопали в снег. А потом хотели закопать в землю, чтобы получить скелет естественным путём.

— Когда мы узнали об этом, решили выпросить у института шкуру и сделать чучело, — рассказывает заведующая музеем природы Елена Скурыхина. — Учёные пошли нам навстречу. Правда, у пресмыкающихся кожа на голове не отделяется, поэтому у нашего Коли голова искусственная. Но таксидермист Александр Калужников блестяще справился с этой сложной работой, Коля получился как живой. А скелет передали на кафедру зоологии в университет. Вот так удалось сохранить память о легендарном крокодиле Коле…

Так что не исключено, что наш уральский крокодил прожил, если считать с 1913 года и ранее, лет 90 — в зоопарк-то он поступил уже взрослым, ростом в два метра. Кстати, в природе для крокодилов отмерян срок в 50–60 лет.