Верхотурские гаишники спасли замерзавший автобус с людьми

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В понедельник полицейские организовали помощь 25 пассажирам рейсового автобуса, который в 38-градусный мороз сломался на федеральной трассе в 30 километрах от Верхотурья.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, экипаж ДПС заметил стоявший на обочине автобус во время патрулирования. Транспорт направлялся в Екатеринбург, но ликвидировать поломку самостоятельно водитель не смог, а до ближайшего населённого пункта оставалось десять километров — пешком не дойти.

Тогда сотрудники ГИБДД позвонили в дежурную часть отдела полиции Верхотурья, откуда информацию передали главе городского округа и в экстренные службы. Администрация муниципалитета направила к месту ЧП автобус. Пока помощь добиралась, инспекторы организовали поочерёдный обогрев пассажиров в патрульном автомобиле. Сами они в это время останавливали попутный транспорт и просили водителей доставить людей хотя бы до ближайшего населённого пункта, чтобы они смогли согреться и подкрепиться. В итоге пассажиров разобрали и довезли по маршруту следования — до уральской столицы, так что дополнительному автобусу дали «отбой».

Напомним, в выходные полицейские спасли замерзавших на трассе под Ивделем супругов, машина которых также сломалась.