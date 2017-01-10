Новые правила автобусной перевозки детей начнут действовать летом

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В правительстве РФ приняли решение отодвинуть срок вступления новых правил перевозки детей — с 1 января на 1 июля текущего года. Соответствующий документ опубликовала вчера «Российская газета».

Напомним, что по новым правилам для организованной перевозки детей должны использоваться автобусы:

— не старше 10 лет;

— по назначению и конструкции соответствующие техническим требованиям перевозки пассажиров;

— оснащённые тахографом;

— оснащённые аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

По данным издания, на сегодняшний день лишь треть парка автобусов в России моложе 10 лет.