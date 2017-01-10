Две свердловчанки получили медаль Джослина за жизнь с диабетом

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Татьяна Катаева и Галина Лапухина награждены медицинским сообществом за то, что более пятидесяти лет прожили с диабетом, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Свердловской области. В 2016 году в России эту награду получили всего 15 человек.

Обе награждённые свердловчанки заболели диабетом ещё в детстве. Татьяна Катаева рассказала журналистам, что очень благодарна родителям, которые научили её бороться с трудностями и всегда говорили, что она должна быть такой же, как все. Галина Лапухина отметила, что огромную роль в её жизни сыграли доктора, они научили её уважать своё заболевание и любить себя.

Медаль Джослина символизирует триумф человека и медицины над заболеванием. Впервые специальную награду вручили в 1948 году по инициативе американского врача-эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Первоначально её вручали за 25-летний стаж болезни, с развитием медицины его повысили до 50. И пока только один человек в мире получил медаль за 80-летнюю жизнь с диабетом.

Сегодня в мире порядка 400 млн людей страдает сахарным диабетом. В Свердловской области эта цифра стремительно растёт и составляет уже 142 тысячи.