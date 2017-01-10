Заповедано предками

Во многом благодаря Богдановичскому охотничьему заказнику популяция сибирской косули у нас в области растёт из года в год, и покупатели за ней едут из Карелии, Смоленщины и даже из Хабаровска. Фото: Андрей Сакулин

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Нынешний, 2017 год — не только экологии, но и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). У нас в области их 1641 – 7,6 процента от общей площади, и у них довольно сложная структура. Руководитель Дирекции по охране государственных зоологических охотничьих и ландшафтных заказников Александр Калмыков считает, что в Год экологии надо привлечь особое внимание к охране природы. И областное министерство природных ресурсов и экологии разработало обширный и подробный план действий на этот год.

— На территории региона действуют федеральные структуры: Висимский государственный биосферный заповедник, природный заповедник «Денежкин Камень» и национальный парк «Припышминские боры». В числе ООПТ областного значения три имеют категорию природных парков: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские места». Они предназначены для регулируемого экологического туризма и отдыха, охраны и восстановления природных ресурсов. В нашем ведении находится 15 охотничьих и 37 ландшафтных заказников. В прошлом году добавились ещё два памятника природы — «Юрьев Камень» и озеро Шарташ, а также ландшафтный заказник «Ивдельский», через который проходит, кстати, маршрут на перевал Дятлова. В прошедшем году мы его промаркировали, то есть обозначили — где краской на скале, где аншлагами, планируем и стоянки оборудовать.

Заповедник отличается от заказника тем, что в нём запрещена любая хозяйственная и иная деятельность. Там строгие правила поведения, а у федеральных госинспекторов, что следят за порядком, даже есть служебное огнестрельное оружие. В заказниках же исполняется определённый государственный заказ на восстановление каких-либо видов природных ресурсов на определённое время.

— Но у нас в области все заказники с 2011 года переведены в разряд бессрочных, то есть это заказники навсегда, — поясняет Александр Калмыков.

В Свердловской области есть уникальные заказники — например, под Сысертью — диких орхидей, есть одна дубрава под Ачитом, особо охраняется и территория для орлана белохвостого. А вот 15 заказников для охотничьих животных — это много или мало? Как сказать… У каждого из них своя специализация. Например, Богдановичский имени Киселёва разводит сибирскую косулю, а зверь ведь границ не знает, оттого и растёт её популяция во всей области год от года. Несколько лет назад у нас покупали косулю ростовчане. В прошлом году 200 голов купили смоленцы, нынче опять собираются взять столько же. Карельское охотхозяйство купило 80 голов, из далёкого Хабаровска собираются к нам за таким ходовым товаром.

В Ирбитском заказнике охраняют боровую дичь, которой во многих местах стало мало. И дело не только в плохой экологии, как, например, под Первоуральском, но и в том, что как-то понравилось у нас завезённому в 70-е годы кабану, а он поедает кладки яиц охраняемых птиц.

Первый охотничий заказник в области был создан в Шалинском районе на реке Вогулка для акклиматизации бобра обыкновенного, которого несколько десятков особей привезли из Воронежской области. Через несколько лет на территориях Гаринского, Таборинского, Ирбитского и Карпинского районов тоже были созданы заказники по охране бобра и норки. И бобров у нас развелось уже тоже лишковато. Того и гляди, где-нибудь в неподходящем месте возведут плотину — да и затопят дорогу.

В большинстве случаев заказники создавались и создаются как многоцелевые объекты, охранные функции в которых распространяются не только на охотничью фауну, но и на редкие исчезающие виды млекопитающих, птиц, растений, а также на памятники природы в их границах. Размеры могут быть совершенно разными: от нескольких гектаров, на которых могут охраняться колония редких птиц или несколько гнёзд шмелей, до огромных территорий в сотни тысяч гектаров. На территории области 423 памятника природы, и число это, как мы видим, постоянно растёт. У нас 111 генетических резерватов, где охраняются редкие виды лесов и растений, 994 особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, 19 лесных парков и даже три дендрологических. Всё это надо беречь не только в Год экологии — всегда.

Памятник природы Тальков Камень под Сысертью прекрасен и зимой, и летом. Фото: Станислав Савин

Комментарии Елена СОРОКИНА, заместитель директора природного парка «Оленьи ручьи»: — В течение всего года организуем выставку фотографий, сделанных на территории нашего парка, а в октябре объявим конкурс среди них. На осень запланирован и семинар для школьников и педагогов, занимающихся исследованиями живого мира «Оленьих ручьёв». Тропы в парке обустраиваются весь год — это наша рядовая ежегодная деятельность. Александр ГРАНОВСКИЙ, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника: — Впервые готовим методические рекомендации и видеофильм для проведения заповедных уроков в школах. В этом году они пройдут во всех школах области, а начнём их уже сегодня, 11 января, — и первыми станут школы Кировграда. В мае совместно с парком «Река Чусовая» организуем научный форум «Заповедные места Урала». В нём примут участие все особо охраняемые территории Уральского региона, а ещё будут гости с Байкала — заповедный спецназ. Проведём научные чтения, соревнования государственных инспекторов по охране окружающей среды, а кроме того, высадим в Староуткинске 100 дубов. Мы уже построили 1200 метров экологической тропы из деревянного настила. Она будет начинаться на середине дороги между Кировградом и деревней Большие Галашки, а завершаться обзорной площадкой на горе Весёлой на высоте 654 метра. Вид оттуда открывается на весь наш заповедник — обзор 360 градусов. До лета будет выстроено ещё 500 метров тропы. Всё — в рамках ежегодного бюджетного финансирования. Кстати Слово «заказник» пришло к нам из глубокой древности, во время перехода от отгонного скотоводства к осёдлому образу жизни и подсечному земледелию, когда возникали неизбежные противоречия между развивающимся сельским хозяйством и лесными промыслами, в том числе охотой и бортничеством. Полный запрет обозначался словом «заповедник» — то есть то, что «заповедано предками» для сохранения. Временное же ограничение на использование природных ресурсов обозначалось словом «заказник» — то, что «заказано», то есть приостановлено на какое-то время. Заказные угодья для охоты знати назывались зверинцами, где специально разводились дичь и звери. Самые известные ООПТ в области Национальный парк — «Припышминские боры» (основан в 1993 году, расположен в Талицком и Тугулымском районах). Площадь — 49 050 га. Государственные заповедники «Висимский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000 га). Природные парки: «Река Чусовая» (77 146 га), «Оленьи ручьи» (12 700 га), «Бажовские места» (39 938 га), «Малый Исток» (165 га). Природные заказники: 15 охотничьих и 37 ландшафтных (в том числе ботанический и орнитологический, а также уникальный природно-минералогический заказник «Режевской»). Среди 19 лесных парков, которые имеют статус областного значения, самый крупный — «Южный» (2 174 га), а самый маленький — «Уктусский» (4,8 кв. км). Оба расположены в Екатеринбурге. 3 дендрологических парка — Уральский сад лечебных культур, Северский дендросад в Екатеринбурге и парк лесотехникума в Талице. Cтарт экологического проекта «ОГ» Материалом «Заповедано предками» «Областная газета» открывает цикл публикаций, посвящённых Году экологии. В частности, в них найдут отражение такие темы: Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов из областных учреждений социальной сферы. Модернизация Северной и Южной аэрационных станций в Екатеринбурге. Ход выполнения федерального плана по реконструкции на крупных предприятиях для снижения количества выбрасываемых загрязняющих веществ. Реконструкция на комбинате «Ураласбест», в ходе которой планируется снизить объём выбросов на 8,6 тысячи тонн в год и сократить объёмы складирования отходов на 66 тысяч тонн в год, а также будет исключён сброс неочищенных дренажных вод в реку Рефт. Снижение на Нижнетагильском металлургическом комбинате выбросов оксида углерода на 17,2 тысячи тонн в год и снижение расходов природного газа на 5,5 тысячи кубических метров в год.

Слово «заказник» пришло к нам из глубокой древности, во время перехода от отгонного скотоводства к осёдлому образу жизни и подсечному земледелию, когда возникали неизбежные противоречия между развивающимся сельским хозяйством и лесными промыслами, в том числе охотой и бортничеством. Полный запрет обозначался словом «заповедник» — то есть то, что «заповедано предками» для сохранения. Временное же ограничение на использование природных ресурсов обозначалось словом «заказник» — то, что «заказано», то есть приостановлено на какое-то время. Заказные угодья для охоты знати назывались зверинцами, где специально разводились дичь и звери.Самые известные ООПТ в областиl Национальный парк — «Припышминские боры» (основан в 1993 году, расположен в Талицком и Тугулымском районах). Площадь — 49 050 га.l Государственные заповедники «Висимский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000 га).l Природные парки: «Река Чусовая» (77 146 га), «Оленьи ручьи» (12 700 га), «Бажовские места» (39 938 га), «Малый Исток» (165 га).l Природные заказники: 15 охотничьих и 37 ландшафтных (в том числе ботанический и орнитологический, а также уникальный природно-минералогический заказник «Режевской»).l Среди 19 лесных парков, которые имеют статус областного значения, самый крупный — «Южный» (2 174 га), а самый маленький — «Уктусский» (4,8 кв. км). Оба расположены в Екатеринбурге.l 3 дендрологических парка — Уральский сад лечебных культур, Северский дендросад в Екатеринбурге и парк лесотехникума в Талице.