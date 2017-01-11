Областная газета
Общество 11 января 2017, 14:43

Екатеринбуржец "скрестил" коня со сноубордом

  • Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Катание на «конеборде» опробовал екатеринбургский экстремал Александр Пряжкин в новогодние праздники. Летом спортсмен прокатился на доске в упряжке из хаски, а через полгода решил вместе с друзьями повторить такой же трюк с лошадью. Питомца нашли в конюшне под Кыштымом. Часть верёвки с помощью хомута закрепили на теле животного так, чтобы она не натирала коню бока, концы поводьев сноубордист взял в руки. Катание по лесной дороге на скорости до 35 километров в час он снял на видео. Ролик уже выкупила американская сетевая медиакомпания

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