Екатеринбуржец "скрестил" коня со сноубордом

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Катание на «конеборде» опробовал екатеринбургский экстремал Александр Пряжкин в новогодние праздники. Летом спортсмен прокатился на доске в упряжке из хаски, а через полгода решил вместе с друзьями повторить такой же трюк с лошадью. Питомца нашли в конюшне под Кыштымом. Часть верёвки с помощью хомута закрепили на теле животного так, чтобы она не натирала коню бока, концы поводьев сноубордист взял в руки. Катание по лесной дороге на скорости до 35 километров в час он снял на видео. Ролик уже выкупила американская сетевая медиакомпания