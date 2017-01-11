Как выбрать очки и линзы?

О том, на что стоит обратить внимание при выборе очков и контактных линз, рассказала директор оптического салона «Линкей», кандидат химических наук, медицинский оптик Татьяна ЛАПТЕВА.

— Татьяна Николаевна, какие существуют виды линз?

— Самыми эффективными считаются прогрессивные, или мультифокальные линзы. Они совмещают в себе разные диоптрии. Их можно носить и для того, чтобы смотреть вдаль, и чтобы смотреть вблизи, и для работы на ПК. Но если вам выписали разные очки на разное расстояние, пренебрегать этим и носить только одни очки во всех ситуациях нельзя. Неправильно подобранные очки только повышают риск развития глаукомы и катаракты. На Урале и в Сибири и так особенно быстро увеличивается количество людей с плохим зрением. Это объясняется тем, что понижение атмосферного давления способствует повышению давления внутриглазного. Кроме того, вредит искусственное освещение. Оно приводит к чрезмерным нагрузкам на глаза.

— Как же выбрать форму оправы?

— Она зависит от лица человека. Очки должны правильно сидеть на лице, есть определённые параметры. Например, оптимальное расстояние до глаза — около 12 миллиметров. Пантоскопический угол — то есть угол наклона в вертикальной плоскости — около 10 градусов. Очень важно межцентровое расстояние… И эстетика! Основное правило — форма оправы противодействует форме лица. Круглолицым людям подходят угловатые оправы, тем, у кого вытянутое лицо, — более круглые. Материалов очень много. Фрезерованные пластиковые оправы более прочные, они не деформируются даже при жарком солнце и на морозе, как это бывает с литьевыми. Из металлических менее аллергенные — титановые. Они более лёгкие, но и недешёвые.

— Есть мнение, что постоянно носить очки вредно. Дескать, глазная мышца ослабевает…

— Это популярное заблуждение. Очки призваны снять напряжение с глаза. Всем клиентам мы советуем через месяц после получения очков пройти проверку зрения. Если линзы подобраны правильно, то мы видим снятие спазма аккомодации, снижение внутриглазного давления. Более прогрессивной является кинетическая модель глаза: глаз — это, грубо говоря, сосуд с жидкостью, разделённый на две камеры перегородкой. В перегородке стоит хрусталик, который работает как запорный клапан. Жидкость передаётся из одной камеры в другую. Наше зрение падает не потому, что у нас ослабевают мышцы, а потому что увеличивается размер хрусталика, который мешает перетеканию жидкости между камерами. Теории Жданова, Норбекова и так далее — лженаука. Мы видели результаты их влияния — когда человек вместо того, чтобы носить очки, делал зарядку для глаз, но в итоге получал глаукому или высокую степень миопии.

— Как ухаживать за очками?

— Их нужно мыть каждый день pH-нейтральными или слабокислыми моющими средствами. Если только протирать стёкла, то это всё равно что просто втирать в них пыль. При этом можно повредить линзы. Если бережно обращаться с очками, то у них неограниченный срок годности.

— А в чём особенность контактных линз?

— Контактные линзы рекомендованы тем, кто занимается спортом, ведёт активный образ жизни. Словом, тем, кому неудобно постоянно находиться в очках. Многие молодые люди носят сегодня линзы. Они требуют строгого соблюдения правил гигиены. Например, нужно быть крайне осторожными с водными процедурами, чтобы не занести инфекцию. Наиболее безопасны однодневные линзы. Их обычно носят в отпуске, в ситуациях, когда нет возможности использовать растворы. Но качество месячных линз всё же выше, хотя они требуют большей аккуратности.