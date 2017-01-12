207 лет назад в Екатеринбурге появился первый монастырь

План Ново-Тихвинского монастыря. XIX век. Автор рисунка неизвестен

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

В 1810 году вышел императорский указ о создании Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге.

За 14 лет до этого, в 1796 году, в пустующем доме возле Успенской церкви поселились несколько вдов и сирот — с них и началась история будущего монастыря. Женщины усердно молились, читали псалтирь по усопшим, ухаживали за могилами, помогали больным, а руководила общиной солдатская вдова Татьяна Костромина. Она же спустя некоторое время отправилась в Петербург хлопотать об открытии монастыря. 31 декабря 1809 года (по старому стилю) император Александр I подписал указ об «учреждении в Екатеринбурге общежительной женской обители с наименованием ея Ново-Тихвинскою». Дело в том, что во время церковных служб в Успенской церкви сёстры обычно стояли в приделе Тихвинской иконы Божией Матери — это и сыграло роль при выборе названия.

Татьяна была пострижена в монашество с наречением имени Таисия и назначена настоятельницей новой обители, а затем «во уважение ея усердия и богоугодных подвигов в учреждении и устроении пустыни» — возведена в сан игуменьи.

Сразу после открытия обитель считалась монастырём третьего (самого низшего) класса — он определял количество монашествующих и финансирование. Ново-Тихвинской обители полагалось иметь 15 монахинь, игуменью и казначея. Через 12 лет, в 1822 году, Ново-Тихвинская пустынь была возведена в штатный монастырь первого класса.

В 1920-е годы Ново-Тихвинский монастырь был закрыт, восстановление обители началось в 1994 году.