Учёные доказали вред гаджетов для глаз

Сюжет Здоровье уральцев

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Чрезмерное увлечение детей смартфонами и планшетами приводит к развитию синдрома сухого глаза.

К такому выводу пришла группа корейских учёных, изучавших влияние гаджетов на здоровье, сообщает агентство «Мединфо». Обследовав около тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет, офтальмологи заметили, что школьники, пользующиеся смартфонами более трёх часов ежедневно, гораздо чаще страдают от синдрома сухого глаза по сравнению со сверстниками, менее увлечёнными гаджетами.

Этот синдром развивается, если организм не производит достаточно слёз: глаза краснеют, становятся раздражёнными. Когда человек смотрит на экран, он меньше моргает, глаза реже омываются слезами и становятся суше. Почти все дети, страдающие от этого заболевания, пользовались смартфонами порядка 3,2 часа в день. Примечательно, что когда их попросили не использовать смартфоны хотя бы месяц, симптомы недуга почти исчезли.

Специалисты советует родителям не разрешать детям пользоваться мобильными устройствами перед сном, а также не допускать, чтобы школьники проводили за мониторами и экранами более двух часов подряд.