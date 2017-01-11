Волейбол тренирует зоркость

Сюжет Здоровье уральцев

Каждую последнюю пятницу месяца «ОГ» рассказывает о том, как сохранить здоровье, отвечает на вопросы читателей, сообщает последние новости из сферы здравоохранения.

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

О том, как сохранить зрение, читателям «ОГ» рассказывает профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии Уральского государственного медицинского университета Сергей Коротких.

О гигиене глаз говорят много, но правила её мало кто выполняет: уж очень они просты. Парадокс, но чем проще совет специалиста, тем меньше готовы ему следовать пациенты. Делать перерыв в работе за компьютером каждые 40 минут на пять минут — да это же ерунда! И все сидят, уткнувшись глазами в экран или в гаджет часы напролёт. Результат — почти повальное падение зрения и у детей, и у взрослых.

Важно Глазная гимнастика Закройте глаза. Посмотрите направо и налево. Совершайте круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. Откройте глаза, сведите зрачки к переносице, посмотрите перед собой. Выберите перед собой близкий и отдалённый объекты. Переводите взгляд с одного на другой, фокусируя зрение на каждом. Эти упражнения выполняются по 10 раз. В заключение снова закройте глаза и начните описывать кончиком носа в воздухе буквы, цифры или фигуры. Водные процедуры Попеременное умывание то холодной, то тёплой водой помогают улучшить кровообращение в сетчатке глаза. Чтобы добиться эффекта, надо повторить процедуру 20 раз. Альтернатива — горячие и холодные компрессы на веки.

— Если зрение уже ухудшилось, заболевание начало прогрессировать, то остановить его не так-то просто, — говорит профессор Сергей Коротких. — Гораздо легче не допустить начала болезни. Однако в самом начале заболевания вполне можно замедлить его развитие, соблюдая простые правила профилактики.

И чтение книг, и работа с экранами любых гаджетов должны проходить на достаточном расстоянии. Экраны не должны отсвечивать, изображение должно быть контрастным. Чтение лёжа и в транспорте — нежелательны: возрастает нагрузка на органы зрения. Во время длительной работы за компьютером стоит использовать капли, близкие по составу к человеческой слезе, — для увлажнения глаз.

— Для сохранения зрения полезны любые командные виды спорта — волейбол, баскетбол, футбол, а ещё танцы, когда во время занятия глаза вынуждены фокусироваться то на близкий, то на дальний предмет, — рассказывает Сергей Коротких. — Самое распространённое заболевание у детей — миопия (близорукость): плохо видны предметы, расположенные на дальнем расстоянии. Школьников во время учебного года надо несколько раз пересаживать за разные парты, чтобы глаза не привыкали смотреть на доску только под одним углом. И обязательно включайте в рацион семьи продукты, богатые витаминами С и Е, полезными для зрения.

Для зрения полезны апельсины, морковь, киви, брюссельская капуста, шпинат, болгарский перец, орехи, бобовые, молочные продукты и яйца.