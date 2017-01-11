Очки идут в зачёт

Сюжет Здоровье уральцев

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Евгений ЕНИН, ведущий программ «4 канала»:

— Меня привыкли видеть в очках. Без них, наверное, и не узнают. Линзы пробовал, но очень давно, в то время они были не такие удобные, как сейчас. Больше не захотел.

У меня есть пара рабочих очков, есть домашние, плюс старые запасные обязательно в машине живут — на всякий случай. В морозы бывает неудобно — запотевают в тепле. Но я привык — опустишь их к носу и смотришь поверх.

Мои очки стоят около 30 тысяч рублей — за линзы и за оправу, и для меня это довольно дорого. Какое-то время назад стоимость линз составляла где-то треть от общей суммы, сейчас же, напротив, оправа дешевле, чем хорошие качественные линзы.

А зрение у меня испортилось классе в 10-м. Похоже, что слишком много читал…

Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Свердловской области:

— Зрение у меня стало портиться, когда я учился в школе, в старших классах. Доктор посоветовал носить очки. Я последовал совету, с тех пор зрение перестало ухудшаться. Контактными линзами никогда не пользовался, знаю, что они требуют определённых хлопот: их нужно доставать, на ночь помещать в специальный раствор. У меня все очки крепкие, но очень лёгкие, я их практически не замечаю. Одни для концертов, другие для игры в футбол и так далее. Сейчас в моей «коллекции» пять очков, а вообще их было очень много. Особенно часто я менял очки, когда играл в музыкальной группе «Урфин Джюс», тогда они помогали мне создавать определённый художественный образ.

Анатолий ГАГАРИН, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества:

— Очки ношу с четвёртого класса. Новая вещь на носу поначалу доставляла большие неудобства: оправы в ту пору делали топорные, особого выбора не было, приходилось носить то, что есть. Сейчас мне очки не мешают, я к ним привык, к тому же есть возможность выбирать из множества моделей. Я не сторонник линз, рассматриваю их вмешательством в сугубо личное пространство. Для некоторых людей очки — это элемент имиджа. Есть депутаты, которые таким способом добирают солидности. С помощью очков имиджмейкеры пытались окультурить одного из известных в прошлом бизнесменов и политиков. Для себя не вижу оснований использовать очки с такой целью, предпочитаю самые простые, главное, чтобы они были лёгкие, удобные и подходили к форме лица.