Городские утки ищут кормильцев

Тагильские утки в морозы «переезжают» с одного места на другое. Фото: Галина Соколова

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Зимой на городских водоёмах Екатеринбурга, Ново-уральска, Нижнего Тагила и других городов, где есть тёплые промышленные стоки, живут сотни уток. Прикормленные людьми, они не улетают с Урала, но этой зимой без помощи кормильцев рискуют погибнуть.

Кормление уток на екатеринбургской Плотинке давно стало народной забавой, а на станции Верх-Нейвинск работает даже хлебный ларёк для кормления утиных семейств, живущих на берегу пруда.

Большая утиная колония есть и в Нижнем Тагиле: орнитологи прошлой весной насчитали более ста особей. Особенно любят кряквы селиться под мостами через реку Тагил — поближе к горожанам. Летом их стало гораздо больше.

— Жаркое лето, обилие растительной пищи в водоёмах и благосклонность людей привели в этом году к росту популяции уток. В выводках было до девяти утят. Все эти птицы отказались от миграции и попали в суровые условия выживания, связанные с аномальными морозами, — сообщила «ОГ» педагог нижнетагильской станции юных натуралистов Юлия Хатыпова.

Для зимующих уток главным условием выживания становится открытая вода. Замерзает водоём — погибают птицы. Но наши утки — горожане со стажем. Они отлично знают, где можно найти полыньи. Например, тагильские кряквы после ноябрьских морозов переселились под Горбатый мост на реке Тагил и на Большую Кушву. Здесь и льда нет, и добрые люди рядом.

— Я по Горбатому мосту часто хожу, и всегда супруга мне в сумку старый хлеб кладёт, сухари. Раньше утки чуть ли не с рук ели, а теперь боятся: их ловят собаки и бездомные, — рассказал «ОГ» пенсионер-тагильчанин Николай Пологов.

По мнению специалистов-орнитологов, не все водоплавающие смогут пережить в городах эту зиму. Им требуется помощь людей. На тагильской станции юннатов с ноября по апрель проходит операция «Серая Шейка». Школьники и воспитанники детсадов ходят на экскурсии к гнездовьям диких уток, подкармливают их. Вот только в 30-градусные морозы такие экскурсии не проводятся, и кряквам остаётся надеяться на старые водоросли, сохранившиеся полыньи и доброту прохожих.