Меню для Бобика и Мурки

Для здоровья почек кошка должна потреблять больше в 2-3 раза воды, чем сухого корма. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Наши питомцы

Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

После новогодних праздников ветеринары традиционно фиксируют большое количество обращений владельцев кошек и собак, связанных с неправильным кормлением животных — перееданием и угощением «лакомствами» вроде колбасы или «оливье». Специалисты рассказывают, как сбалансировать рацион питомца и не разориться, и почему на кормах экономкласса, несопоставимых с профессиональными по качеству, сэкономить не получается.

«Мышь» по-домашнему

Условно владельцы животных делятся на тех, кто ратует за натуральное питание, и тех, кто покупает готовые корма. С кормлением со стола натуральное питание не имеет ничего общего: многие ингредиенты вроде соли или избыточных жиров вредны для животных даже больше, чем для людей. Поэтому питомцу лучше готовить отдельно.

— Рацион кошки должен состоять из мяса процентов на 60, собаки — на 30–40 процентов. Остальное — злаки (например, рис, греча) и овощи. Заставить кошку их есть практически нереально, если эта привычка не была сформирована в раннем детстве, а лучше — ещё у родителей животного. Собаки менее привередливы в еде, поэтому на питании со стола чаще всего находятся именно они, — рассказал «ОГ» директор ветеринарной клиники «Ранара» Радик Хайбуллин.

— Поклонники «натуралки» часто забывают, что та же кошка в природе съедает мышку целиком вместе с содержимым желудка, — напоминает совладелица частной передержки для животных «Чеширские кошки» Юлия Новосёлова. — Так что придётся готовить ей определённое количество сердечных волокон, желудков, лёгкого, рубца, вырезки, зерна. Это идеальное меню для домашней хищницы и феноменально дорогой и трудоёмкий процесс для владельца.

По словам кинолога и зоотехника Надежды Косаревой, другим недостатком такого подхода к питанию является то, что рассчитать баланс жиров, белков и углеводов для каждого животного довольно сложно. В результате от избытка жиров у животного начинаются проблемы с массой тела, от избытка белков страдают почки, также могут появиться аллергия и проблемы с шерстью.

Мнимая экономия

Более надёжный способ сохранить здоровье животного — правильно выбрать уже готовый корм. Здесь главное — не стать жертвой рекламы, которая в большинстве случаев предлагает купить корма из супермаркета.

— «Бакалейка», которая есть в каждом магазине, — это, как правило, корма невысокого качества. В них небольшое содержание белка, почти нет мяса — в основном это субпродукты. При постоянном кормлении у животных могут возникнуть проблемы со здоровьем. Но это поначалу незаметно, и владельцы часто обращаются в ветклинику, когда уже сложно что-то менять — заболевание животного становится хроническим, — прокомментировал Радик Хайбуллин.

Зооактивистка Юлия Новосёлова считает, что корма экономкласса с гранулами разных форм и цветов в большей степени привлекательны для людей, чем для животных. А для хорошей «поедаемости» туда добавляют консерванты и усилители вкуса.

— Профессиональные корма кажутся более дорогими по сравнению с «фастфудом» для питомцев из масс-маркета, но их расход получается до двух раз меньше за счёт высокой пищевой ценности. Например, влажный корм экономкласса для кошки обойдётся владельцу в 70 рублей в день, а питание качественным профессиональным сухим кормом (влажный здесь используют лишь как дополнительный рацион) будет стоить максимум 30 рублей, — посчитала хозяйка передержки для животных.

Наши эксперты также предупреждают, что какой бы тип питания для своих питомцев ни выбрали хозяева, смешивать готовые корма и натуральную пищу ещё хуже, чем кормить животных некачественными кормами — это чревато серьёзными проблемами с желудочно-кишечным трактом.