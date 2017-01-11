Уральский «Маугли»

Несмотря на крошечные размеры, Дося может поставить собаку на место, если та слишком увлечётся во время игры. Фото: Ирина Хотяновская

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Серовского поросёнка вырастили вместе с собаками.

Жительница Серова, хозяйка питомника собак Ирина Хотяновская четыре месяца назад обзавелась не-обычным домочадцем. Знакомая попросила забрать к себе брошенного поросёнка породы мини-пиг — свинью подкинули одному из местных жителей в сад. В отличие от Маугли, выросшего в стае волков, свинка Дося выросла среди собак и даже переняла некоторые их повадки.

— Мне позвонила знакомая, попросила приютить поросёнка, — рассказывает Ирина. — Мол, забежал к кому-то в сад, хозяева дали объявление, но никто не откликнулся, — рассказывает Ирина. — Я отправила мужа, уже настроилась на то, что он принесёт здорового хряка, а оказалось — крошечная декоративная свинка. Сначала думала, что ей будет сложно с собаками — одна из собак дворовой породы у нас не признаёт никаких других животных. Я думала, что и с поросёнком она тоже будет вести себя агрессивно, но та приняла Досю. Дося к дому сразу как-то хорошо адаптировалась и поставила себя так, что в обиду себя не даёт.

Вскоре свинка подружилась с остальными собаками и теперь проводит с ними всё своё время: они вместе бегают по дому, гуляют на улице и даже спят. Вкусовые пристрастия, кстати, у них тоже похожи.

— Во время первого кормления Дося начала уминать собачий корм. Потом подруга из Кушвы, которая тоже держит мини-пига, объяснила, что таких свинок, как и обычных, нужно кормить овощами и комбикормом. Пришлось приучать свинку к правильному питанию и ставить миску отдельно: Дося до сих пор визжит, если слышит, что я собакам корм насыпаю, — говорит Ирина.

По словам хозяйки, Дося — очень любопытный поросёнок: то перетаскивает и разрывает вещи, то залезает в коробки. Дома она старается вести себя спокойно, но если не слушается — её отправляют гулять на улицу. Если долго не пускают обратно, она обходит дом, подходит к окошку в комнате Ирины и начинает визжать.

Как отмечают ветеринары, несмотря на то, что порода мини-пигов сейчас не очень популярна, у них много плюсов. Живут они около 15 лет, относятся к гипоаллергенным животным (их могут держать даже астматики), спокойно уживаются с другими животными, практически не издают никаких ароматов и не линяют, любят воду. Они очень активные: им необходимы ежедневные прогулки и игры. Уже с двухмесячного возраста питомца можно приучать к шлейке.