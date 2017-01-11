«По интеллекту — как трёхлетние дети»

Анастасия с дочкой Кристиной часто берут питомцев на городские мероприятия. Фото: wday.ru

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Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Анастасия АВДЕЙКИНА — одна из немногих людей на Урале, кто держит дома обезьянок. Уход за приматом гораздо сложнее, чем за собакой или попугаем, да и удовольствие это — не из дешёвых. Но Анастасия уверяет: радость от общения со смышлёными питомцами, которых растишь как детей, того стоит. Лохматые члены семьи обедают вместе с хозяевами, принимают ванны, смотрят телевизор и очень любят наряжаться и выходить в свет.

Обезьянки переехали в семью Авдейкиных около пяти лет назад из Краснодарского края.

— Читу взяли трёхмесячной малышкой, и в доме как будто появился новорождённый ребёнок, — вспоминает Анастасия. — Начали покупать подгузники и детское питание, а малышку первое время укладывали спать в свою кровать. Бакс попал к нам в двухлетнем возрасте: хозяева не справились с ним: из-за неправильного воспитания Бакс стал агрессивным. Но в процессе воспитания его характер изменился до неузнаваемости, так что теперь с ним спокойно фотографируются даже груднички. Чтобы примат был послушным, он должен признавать авторитет хозяина — «вожака стаи». В большинстве случаев люди не готовы вкладывать время в воспитание и разочаровываются уже через 2–3 недели после покупки.

Питомцам выделили комнату с оборудованным вольером, но большую часть времени, когда хозяева дома, они живут на свободном выгуле. И несмотря на любопытство, чётко понимают: вот здесь играть можно, а к телевизору, например, лучше не подходить.

— Пока нас нет, Чита и Бакс отдыхают, ухаживают друг за другом или придумывают себе развлечения. Например, рыбачат — выбрасывают сухарь на пол и ловят его хвостом. Или кидают собаке кусочки еды и наблюдают, как она их ест.

Сами любимцы норовят попробовать со стола всё, что едят хозяева, включая колбасу, сладости и вино. Но за их питанием хозяйка следит строго. Кормит их, как трёхлетних детей, — кашами, кисломолочными продуктами и фруктами, и никакого сладкого и солёного.

Гардероб обезьянок — от спортивных костюмов, рубашек и свитеров до комбинезонов — занимает в шкафу целую полку. Одежду хозяйка заказывает или покупает самые маленькие вещи в детских магазинах, иногда чепчики и распашонки выросших чад отдают знакомые.

— Одевая, говорю: «Дай маме ручку», и они охотно помогают одеть себя — любят наряжаться, — улыбается Анастасия. — Правда, в процессе иногда засыпают — совсем как дети.

Пару лет назад шотландские учёные выяснили, что нечеловекообразные приматы (к которым и относятся макаки) имеют примерно те же базовые знания об окружающих их вещах, что и трёхлетние дети. При этом они, как и малыши, с трудом понимают, что делать с тем или иным предметом, пока не увидят его в действии. Анастасия убедилась в этом на собственном опыте: её подопечные любят решать несложные бытовые задачки, копируя поведение хозяев. Например, если видят, что кто-то включил компьютер — садятся за клавиатуру и помогают печатать.

А любимое занятие обезьянок — собирать вокруг себя публику на праздничных мероприятиях. Вместе с хозяйкой лохматые артисты ездят на дни рождения, свадьбы и корпоративы по области и за её пределы.

Как рассказала Анастасия, им очень нравится чувствовать себя в центре внимания. Чита, как настоящая модель (именно она стала «лицом» первой полосы новогоднего номера «ОГ»), старается красиво поставить лапку и фотографируется со всеми, целуется и обнимается, а у Бакса — талант артиста: он встаёт в стойку на голове, играет в мяч, рисует карандашом и показывает мастер-классы, как правильно пить из трубочки сок.

— Каждый день открываем в наших макаках что-то новое, — резюмирует девушка. — Когда во время прогулки с Читой на меня с упрёками набросилась прохожая, Чита начала кричать и ещё долго возмущённо смотрела вслед женщине: думала, хозяйке грозит опасность. Пришлось успокаивать. Чита и Бакс принимают всё близко к сердцу, но зато смеются и кривляются беззаботно, как умеют только дети. И могу сказать точно: обезьянка в доме — это не только большая ответственность, но и большое счастье.