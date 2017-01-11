Поле зрения

Умные приборы за несколько секунд считывают массу информации о глазах человека и делают расчёты для установки искусственного хрусталика. Фото: Екатерина Шустова

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

О новых технологиях в практике лечения глазных болезней «ОГ» рассказал заместитель генерального директора по хирургии и лечебному контролю Екатеринбургского центра Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Екатеринбурга Олег ФЕЧИН.

— Олег Борисович, насколько изменились возможности офтальмологии за последнее время?

— В 80-е годы, когда я начинал свою профессиональную деятельность в Областной клинической больнице № 1, пациенты после офтальмологических операций находились в стационаре в течение семи дней, при этом они должны были соблюдать постельный режим. В ту пору, чтобы, к примеру, убрать катаракту и имплантировать искусственный хрусталик, приходилось скальпелем делать достаточно большой разрез глаза — длиной восемь-десять миллиметров и накладывать шов. В 90-е годы врачи оперировали через разрез в пять миллиметров, спустя ещё десять лет — через разрез в 3,7 миллиметра.

Сейчас мы делаем практически прокол, который быстро заживает, и соответственно, период реабилитации пациента сокращается до минимума. Мы можем оперировать даже в амбулаторных условиях: человек через час или два после операции уходит домой, в течение нескольких дней закапывает капли в глаза и приступает к профессиональной деятельности.

Олег Фечин: «Новые технологии позволяют свести к минимуму осложнения во время и после операции, а главное — вернуть человеку хорошее зрение». Фото: Екатерина Шустова

Сверхтонкие технологии

— Центр МНТК «Микрохирургия глаза» — одна из крупнейших офтальмологических клиник России. Какими последними достижениями вы можете гордиться?

— С 2013 года мы используем фемтосекундные лазеры, которые максимально снижают механическое воздействие на структуры глаза. В минувшем году начали применять сверхточные технологии, абсолютно новые не только для нашей страны, но также для США и Европы. Они связаны с использованием компьютеризированных систем «Верион» и «Центурион». Ультрасовременные приборы применяются для проведения операций при самых различных глазных заболеваниях, но наиболее часто при катаракте, когда помутневшую биологическую линзу необходимо заменить искусственной — интраокулярной линзой. Приборы позволяют отойти от рутинных манипуляций, которые раньше проводил хирург.

— То есть часть работы выполняет медицинская техника?

— Да. Фемтосекундный лазер, например, дробит помутневший хрусталик, делит его на фрагменты. С помощью разных компьютерных программ ядро хрусталика можно разделить различными способами: на кубики, по диагоналям, как пиццу, или сделать круговые цилиндрические фрагменты. Затем лазер формирует операционные доступы, не разрезая, а раздвигая ткани. С помощью системы «Центурион» фракции хрусталика извлекаются быстро и нетравматично. Система «Верион» позволяет подобрать интраокулярную линзу с учётом индивидуальных особенностей каждого пациента и максимально правильно её установить.

— Не страшно доверять пациента машинам?

— Прежде помутневший хрусталик дробили с помощью ультразвука, при этом имело место повреждающее действие на структуру глаза. Следовательно, затягивался и процесс восстановления пациента. Разметку для установки искусственного хрусталика хирург проводил вручную специальными маркерами. Сейчас система «Верион» во время диагностики пациента бесконтактно снимает огромное количество информации, производит расчёты и делает проекцию осей для установки интраокулярной линзы.

У машины погрешность гораздо меньше, чем у хирурга, — не более одного градуса из 360. Доктор, даже самый опытный, может допустить погрешность в три, а то и пять градусов. Прибор работает по методу биометрии с учётом всех индивидуальных особенностей пациента, то есть каждую такую операцию можно назвать персонифицированной. После неё пациенту обеспечены оптимальная острота и комфорт зрения.

Своевременный диагноз

— Вы исправляете зрение, а как его сохранить?

— После 40 лет необходимо регулярно проверять не только зрение, но и внутриглазное давление. В Свердловской области действует 18 центров здоровья, где можно бесплатно пройти обследование и на ранних стадиях выявить катаракту, глаукому и другие заболевания, способные привести к слепоте. Если вы почувствуете, что острота зрения снижается, появляются неприятные ощущения в глазах или они краснеют, нужно обращаться к специалисту-офтальмологу. Чем раньше, тем лучше.