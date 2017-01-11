На что свердловчане жалуются прокурорам?

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Опубликовано в №4 от 12.01.2017

В течение 2016 года в прокуратуру Свердловской области поступило свыше 130 тысяч обращений граждан на нарушения их прав. Свыше 98 тысяч обращений были рассмотрены. На личном приёме прокуроры приняли 29 640 граждан.

Практически ежедневно в прокуратуру обращаются те, чьи трудовые права ущемляются, в том числе не выплачивается заработная плата. Многие свердловчане жалуются на нарушения жилищного законодательства, проблемы в сфере ЖКХ, а также высказывают несогласие с решениями следственных органов. Кроме того, прокуроры выявляют немало нарушений в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних и в области окружающей среды и природопользования, особое внимание обращают на реализацию региональной программы капитального ремонта. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры региона в 2016 году более 500 сирот получили ключи от новых квартир.

Сотрудники прокуратуры признают, что с ерундой к ним не приходят, но иногда случаются довольно курьёзные и необычные нарушения. За которые, впрочем, виновным грозит совсем нешуточная ответственность. Вот одни из последних.

15 декабря 2016 года прокуратура Артинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении супружеской пары из посёлка Арти. Денис и Екатерина Валинуровы фиктивно зарегистрировали в своей квартире гражданина РФ, который, как им было известно, проживать там на самом деле не собирался. В ответ мужчина отблагодарил их… двумя килограммами абрикосов. Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет либо штраф от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

и фиктивно зарегистрировали в своей квартире гражданина РФ, который, как им было известно, проживать там на самом деле не собирался. В ответ мужчина отблагодарил их… двумя килограммами абрикосов. Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет либо штраф от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. 10 января 2017 года в Полевском был вынесен приговор мужчине, который в течение десяти лет несколько раз обращался в управления Пенсионного фонда России в разных городах Свердловской области, ХМАО, Краснодарского края и Республики Бурятия. Везде ему была назначена и выплачивалась пенсия по старости. Пенсионеру было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев условно с испытательным сроком два года, а полученные незаконным путём деньги (почти 750 тысяч рублей) были возвращены государству.

26 октября 2016 года в Туринске были оштрафованы юридическое лицо (на 10 тысяч рублей) и директор магазина (на одну тысячу рублей). Владельцы местного магазина «Светофор» незаконно установили минимальный лимит суммы покупки. Тех, кто хотел приобрести товар на общую сумму менее 300 рублей, не обслуживали. Это ущемляло права потребителей.

20 мая 2016 года в Екатеринбурге удалось доказать факт рождения местного жителя, прожившего 30 лет без документов. После появления на свет сына в 1985 году свердловчанка не получила свидетельство о его рождении. Поэтому в течение 30 лет мужчина жил без паспорта и какого-либо иного документа, подтверждающего его личность. Суд установил факт рождения мужчины и признал его полноправным гражданином РФ только после заявления прокурора.