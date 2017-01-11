За побои в семье в тюрьму сажать не будут

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Вчера, 11 января, депутаты Госдумы на открывающем весеннюю сессию заседании в первом чтении приняли законопроект о декриминализации семейных побоев.

В конце прошлого года депутаты-единороссы внесли поправки в 116-ю статью УК («Побои»), предложив исключить «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет грозит уголовная статья. По действующему законодательству побои, совершённые вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, расцениваются как административное правонарушение. Побои же в отношении «близких лиц» наказываются сразу по УК — вплоть до двух лет лишения свободы.

В соответствии с поправками лишь первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение. Но речь идёт только о случаях, когда побои не повлекли никакого вреда здоровью. Повторное насилие будет расцениваться как уголовное преступление.