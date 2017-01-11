Полис ОСАГО можно получить в электронном виде

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

С нынешнего года все страховые компании, у которых есть лицензия на заключение договоров ОСАГО, обязаны — если так пожелает клиент — заключать этот договор в электронном виде на всей территории России.

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе Банка России. Для начала электронные продажи полисов разрешили с 1 июля 2015 года в добровольном порядке, и было продано несколько сотен тысяч электронных вариантов. Кроме того, будет исключена возможность навязывания дополнительных совершенно ненужных услуг, вроде страхования жизни на любом виде транспорта. И теперь уже не сошлёшься на отсутствие бланков и не надо будет торчать в очереди. И не надо будет ездить в офисы страховых компаний из отдалённых мест, лишь бы Интернет был.

Купить полис можно на сайте страховой компании в Интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения электронного полиса — через агентов и других посредников — незаконны. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru.

На сегодняшний день 54 страховщика из 72 действительных членов РСА подключены к подсистеме «Электронный полис» АИС РСА.

Процедура покупки электронного полиса достаточно проста, для неё потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе — паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трёх лет). Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от неё идентификаторы для доступа в личный кабинет — логин и пароль. Идентификаторы передаются по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо также заполнить заявление в электронной форме, куда и заносятся все данные и номер диагностической карты.

Полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховой компании, и будет храниться в личном кабинете. Автовладелец по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчётности, но при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчётности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения закона. Авто-владельцу, купившему полис в режиме онлайн, необходимо распечатать его и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции.

Наш постоянный эксперт, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области Максим Едрышов оценил это нововведение как положительное во всех отношениях:

— По данным РСА, продажа полисов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в 15 раз!