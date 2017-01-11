Не делите детей

Уже два года, как родители раскиданных компьютерной программой по разным садикам сестёр и братьев обивают пороги районных администраций Екатеринбурга, чтобы водить своих малышей в одно дошкольное учреждение. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Сейчас электронная очередь в уральской столице распределяет места в детских садах как получится — старший брат ходит в один детский сад, а младший получает место в другой, за несколько километров от него. Более того — близнецы при компьютерном распределении попадают в разные садики. «ОГ» ещё полтора года назад писала, что надо внести изменения в законодательство, чтобы дети из одной семьи могли развиваться вместе (см. номер за 23.06.15). И вот, случилось — депутаты Екатеринбурга обратились в Законодательное собрание Свердловской области, чтобы принять соответствующие поправки в законодательство.

Народные избранники предлагают сделать так, чтобы у близнецов, родных братьев и сестёр появилось пре-имущественное право быть зачисленными в одну общеобразовательную организацию.

— Самостоятельно издать правовой акт, который бы регулировал этот вопрос, муниципалитет не может — он должен исходить от субъекта Российской Федерации, — поясняет депутат Городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина, которая занималась проработкой вопроса и теперь ратует за скорейшее его решение. — Ненормально, когда семья оказывается разделённой, и людям приходится решать массу проблем с развозом детей по разным садикам.

Надо успеть внести изменения в закон до весеннего распределения мест в детских садах, чтобы родителям не пришлось всеми силами решать проблемы, которые они могут получить, — если этого не сделать. Есть и другая проблема — когда ребёнок получает место в садике, который находится далеко от того, в котором работает мама. В этом случае семья снова оказывается разделённой, и вся жизнь её направлена на борьбу с препятствиями. Представьте: поднять малыша на час раньше, отвести его в одно место (а часто и отвезти на общественном транспорте), а потом вернуться к себе на работу…

— Это противоречит здравому смыслу и сделано во вред людям, — считает президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь Упоров. — Законы должны работать на людей, а не против них. И поправку в законодательство нужно было вносить сразу, как стало ясно, что творит электронная очередь. Вышло, что вначале мы создали себе трудности, а теперь героически пре-одолеваем их.

Вдогонку за вопросами к электронному распределению в детские сады в Екатеринбурге появились и вопросы к записи в школу, лагеря. Здесь оказалась та же история: пока мама заполняет электронное заявление на сайте госуслуг на второго ребёнка, система успевает первого наделить местом. Второе заявление, ушедшее в сеть на полчаса позже, слепой компьютер наделяет местом в совсем другом учреждении…

— Рассматривать обращение думы Екатеринбурга будет наш комитет, и мы постараемся не затягивать с решением этого важного для граждан вопроса, — пообещал «ОГ» председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. — Мы обязаны действовать в интересах семьи, мамы и ребёнка.