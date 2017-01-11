Владимир Путин оценил возрастающую популярность интернет-образования

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

На встрече с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым Президент России Владимир Путин отметил, что возросшее количество студентов, которые получают образование дистанционно с помощью интернет-технологий, его порадовало. Об этом сообщает официальный сайт kremlin.ru.

В ответ на слова президента ректор Высшей школы экономики сообщил, что к 2020 году, по расчётам экспертов, количество слушателей международных образовательных онлайн-платформ вырастет до 100 миллионов человек в мире.

— В 2012 году образованы крупнейшие ассоциации вузов — это Coursera и edX (международные онлайн-площадки для массового обучения через Интернет. — Прим. ред.), — отметил Кузьминов. — Сегодня под 30 миллионов человек — слушатели этих онлайн-курсов. Из них только половина — это действующие студенты, а половина — это люди уже с высшим образованием, то есть это основная форма непрерывного образования в мире.

Ректор добавил, что даже несмотря на стремительное развитие массового интернет-обучения, живое общение с преподавателями и очные лекции полностью оно не заменит. Однако слабые вузовские программы и слабые учебные заведения таким образом будут «вымываться из системы» в условиях глобальной конкуренции.