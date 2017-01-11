ГИБДД грозится закрыть движение общественного транспорта

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

На днях в Свердловской области прошли масштабные проверки состояния улично-дорожной сети. На дорогах всех муниципалитетов снежный накат и колея, а в зоне перекрёстков и переходов — снежные валы, ограничивающие видимость.

С начала 2017 года Госавтоинспекция Свердловской области выдала уже 884 предписания на устранение недостатков на дорожном полотне, 287 лиц были привлечены к ответственности за создание угрозы для безопасности дорожного движения. Несмотря на это, за первые десять дней года на Среднем Урале было зарегистрировано 46 ДТП. В 35 случаях одной из причин стало именно плохое состояние дороги. В этих авариях погибли пять человек и 56 получили ранения различной степени тяжести.

— Госавтоинспекция вынуждена принимать крайние меры. Решение об ограничении движения в первую очередь будут касаться маршрутов общественного транспорта. Только после устранения недостатков будет приниматься решение о возобновлении движения, — заявил вчера начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин на сайте своего ведомства.