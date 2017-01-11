Россияне назвали свои «запретные» темы

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

О сексуальных проблемах людей, включая родных и знакомых, не принято говорить в домах 33 процентов респондентов. Эта тема возглавляет рейтинг «запретных» тем в российских семьях, составленный аналитическим центром Юрия Левады («Левада-центр»).

Опрос проводился среди городского и сельского населения. Социологи опросили 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны. Согласно его результатам, на втором месте под запретом для обсуждения стоит тема самоубийства, об этом сообщили 15 процентов респондентов. Третье место разделяют вопросы о смерти или тяжёлой болезни близких людей (семь процентов опрошенных) и о том, что нельзя изменить или поправить (тоже семь процентов). 47 процентов россиян не смогли назвать темы, которые нельзя затрагивать в их семье. В некоторых российских семьях не принято говорить о религии и вере в бога (пять процентов ).