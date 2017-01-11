Священник из Баранчинского хранит каноны старообрядчества… но невесту искал в Интернете

Отец Михаил и матушка Юлия с младшими детьми — Ольгой, Василием, Елесой и Кирияной. Старшие — Анна и Виталий — у бабушки Агриппины Дмитриевны, готовятся к причастию. Фото: Алевтина Трынова

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

С Михаилом Лоскутовым мы встретились накануне Рождества. Он пригласил нас в посёлок Баранчинский, как гостеприимный хозяин познакомил со своей большой семьёй и развеял все опасения встретить нелюдимого, недоверчивого, чуждого всему мирскому кержака.

Старообрядческие общины по своей пестроте напоминают лоскутное одеяло. Оно, с одной стороны — целое, крепко сшитое. С другой — собрано из разных по форме и оттенку кусков. Поповцы и беспоповцы после никонианской реформы* разделились на всевозможные согласия — поморское, белокриницкое, беглопоповцы, самокрещенцы, часовенные… Где-то не признают брак, кто-то гостям своей посуды на стол не поставит, у иных запрещено пользоваться техникой и фабричной одеждой, кто-то не пьёт ни чай, ни спиртное, а где-то свою бражку по праздникам уважают. Потому в русской литературе так сложно найти собирательный образ «правильного старовера». Но общие, главные их черты со временем не изменились, а только окрепли, как изба из лиственничных брёвен.

* Имеется в виду церковный раскол XVII века, когда из-за реформ патриарха Никона верующие разделились на сторонников нововведений и старообрядцев.

Крепкий дом

…На подъезде к посёлку издалека заметны серебряные купола — это один из шести храмов «древлего благочестия», расположенных в Свердловской области. Он стоит на крутом пригорке, рядом — восьмиконечный деревянный крест с двускатной крышей. У подножия холма до самого горизонта ютятся ладные избы.

— Утром выходила во двор — было -35, — говорит матушка Юлия, супруга отца Михаила, провожая нас в жарко натопленную комнату. Румяная — от кухонной суеты или от смущения — на ходу извиняется за беспорядок. Беспорядком она называет то тут, то там разложенные книги — об истории религий, о домоводстве, политике, Сталине и капитализме…

Из распахнутой двери в дом врывается морозный пар, и стайка детворы бросается врассыпную. Большой, крепкого телосложения отец Михаил мог бы подхватить их всех одной рукой и усадить себе на плечи. У молодого настоятеля местного храма во имя Вознесения Господня помимо шестерых кровных детей ещё с пару сотен детей духовных: он окормляет баранчинскую, а также ивдельскую и недавно зарегистрированную нижнетагильскую общину.

До того, как стать настоятелем, Михаил Лоскутов работал мебельщиком в Миассе. В деревянном двухэтажном доме почти всё сделано его руками: детские качели и спортивный комплекс, двухъярусные кроватки, подвесная колыбель с балдахином, винтовая лестница, которая ведёт со второго этажа на кухню, где вкусно пахнет яблоками, грибами и постной печёной картошкой…

Высоко в углах, как и положено, лики святых. Самой древней иконе больше 150 лет. А на незамысловатых полках стоят поистине драгоценные вещи — массивные старинные фолианты в кожаных переплётах, каждый килограммов по 4–5. Как известно, старообрядцы — люди очень начитанные, и в особом почёте у них церковная литература, сохранившаяся со стародавних времён.

— Вот певческая книга, написана ещё при Николае I. Видите эти знаки? Это крюки, — объясняет Юлия. — Мы поём не по нотам, а по этим знакам. И пение у нас называется знаменное.

Вдвоём с батюшкой они запевают чистыми глубокими голосами на церковнославянском — про божий суд и праведный земной путь, и дети притихли в своём уголке, слушая мать и отца…

Крепкая семья

Кирияна, Ольга, Елеса, Василий, Анна и — старший — Виталий (ему 8 лет) как на подбор светловолосые и голубоглазые. В старообрядческих семьях, как правило, много детей.

— Сколько Бог даст, — говорит отец Михаил. — Это ведь на первый взгляд трудности и хлопоты, а на самом деле дети — и есть самая большая радость в жизни.

В детский сад родители решили их не отдавать в силу религиозных убеждений. Одна из главных причин — пост, который малыши начинают соблюдать уже с трёх лет. Но это не означает, что дети лишены общения и занятий.

— Я то и дело развожу их по секциям и кружкам, — говорит отец Михаил. — Кто-то уже в музыкальную школу ходит, старший английский учит, занимается шахматами и даже тхэквондо. Читает много.

«Читает много» — это не только про книжки с картинками. Это те самые тяжеловесные старообрядческие книги. Для нас Виталий бегло прочитал две страницы 50-го псалма царя Давида на церковнославянском. Хвалить много его не разрешили. «Молодец — и ладно».

— Сейчас он помощник батюшки, свещеносец, но специально по своим стопам я его не готовлю. Как сам решит и как люди скажут…

Виталя и Аня уже помогают родителям по хозяйству, могут печку растопить, за малышами следят, хотя сами, по городским меркам, от малышей недалеко ушли. Когда немного подрастут, в доме будет заведено дежурство — у каждого свои обязанности.

Крепкая любовь

О детворе отец Михаил может рассказывать часами, а вот про то, как невесту нашёл и как венчались, говорит мало, смущается больше. Оказывается, спутницу жизни он искал и в далёких сибирских общинах (ездил туда специально, но подходящей девушки не встретил), и даже… на сайте знакомств для старообрядцев. Этот ресурс существует более семи лет, посещают его около 1 000 человек в месяц, и многие нашли здесь свою пару.

— Правда, этот путь для меня не подошёл. И матушку свою я всё-таки встретил случайно. Она родом из Шамар, там мы во время крестного хода и познакомились.

Долго ждать не стал — сразу позвал замуж. И не прогадал. Матушка Юлия днями напролёт в заботах по дому, сама шьёт рубашки, сарафаны, платки. Вышивает бисером нарядные лестовки — староверческие чётки, учит детей грамоте и музыке.

Крепкий характер

Михаил Лоскутов — коренной кержак, в нескольких поколениях, но сам, хоть и всегда соблюдал обряды, священником быть не собирался.

— Я думал — офицером буду, но когда срочку в армии отслужил, в ракетных войсках, передумал. Дедовщина там была. И меня бивали, и я сдачи давал. Я ведь боксом занимался, так что обид терпеть не буду. Сержантом стал. Но в армии разочаровался.

А когда вернулся из армии, с немалым удивлением узнал, что община в Баранчинском просит стать его настоятелем нового храма.

— У нас община выбирает своего лидера из народа, духовный отец его благословляет. Чем не демократия? Может, звучит странно, но для староверов свобода — это основа. Свобода и правда. Такой у нас у всех характер.

Он не любит, когда его единоверцев называют «раскольниками». Мы, говорит, «никогда ни с кем не раскалывались, а, наоборот, хранили веру, какой наши деды её знали». Несмотря на гонения, заключения в тюрьмы, двойные налоги, массовые истребления — люди старой веры на протяжении веков оставались преданны своим убеждениям, за что правители их не на шутку опасались.

— Есть такой духовный тип русского человека — «мужик». Он по духу хозяин, и дело своё любит, и зла никому не желает. А есть «барин» — он слабый, зависимый, малокультурный. Об этом писал меценат и старообрядец Рябушинский. Так вот я — мужик. Это совсем не обидное слово. Управлять мужиками нелегко. Они духом сильны и силу свою знают. Но одного точно делать не станут — силой свои убеждения насаждать. Потому что на всё нужна добрая воля.